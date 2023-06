MTur e IFTO oferecem vagas para curso em inglês e espanhol para profissionais de turismo

O Ministério do Turismo (MTur), em parceria com o Instituto Federal do Tocantins (IFTO), está com inscrições abertas até 2 de julho, para cursos em inglês e espanhol, voltado para profissionais de turismo. No total, estão sendo disponibilizadas 500 vagas, sendo 300 para inglês e 200 para espanhol. O resultado parcial dos selecionados será divulgado no dia 3 de julho, com o resultado oficial no dia 7 de julho.

Os cursos serão ministrados à distância (EaD), durante o período de agosto a dezembro de 2023, de forma totalmente gratuita. Ficou interessado? Acesse o link, clicando AQUI e preencha o formulário para realizar sua inscrição, anexando os arquivos solicitados – em formato PDF. Atenção, as vagas podem esgotar rapidamente.

As áreas disponíveis para profissionais de turismo são: guias turísticos com carteirinha ou certificado do CADASTUR (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo); condutores que possuem formação ou atuação em Unidades de Conservação; estudantes devidamente matriculados no curso de turismo; e profissionais que atuam na cadeia produtiva do turismo.

Após a matrícula, os candidatos selecionados, receberão, no e-mail, a notificação de matrícula, contendo o comprovante de seleção e as informações para o primeiro acesso ao Sistema Unificado de Administração Pública (Suap) e ao Moodle - Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde serão realizadas as aulas.

E não esqueça, para facilitar o processo de inscrição, tenha em mãos documentos de identificação como RG e CPF. O candidato pode selecionar apenas 1 curso, de acordo com a escolaridade.

Atente-se aos requisitos solicitados, como as exigências relacionadas a escolaridade mínima e ser maior de 18 anos, variando de acordo com o perfil do candidato, explicado no item 1.6 do edital. Para saber mais sobre o edital, clique AQUI .

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo