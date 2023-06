Brasil precisa fazer valer sua condição de potência climática, diz Kajuru

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou em pronunciamento nesta segunda-feira (5), Dia Mundial do Meio ambiente, que a data é uma oportunidade para refletir sobre o futuro do planeta. O parlamentar ressaltou que o tema ganha cada vez mais protagonismo, por conta da “ameaça causada pelo próprio homem devido ao acúmulo de atividades predatórias que colocam em risco os recursos naturais”.

Kajuru afirmou que o Brasil possui “importância ímpar” na luta pela sobrevivência do planeta, já que é o país com maior biodiversidade do mundo, abrigando mais de 150 mil espécies animais e vegetais nos biomas terrestres e nos ecossistemas aquáticos.

— O Brasil precisa fazer valer a sua condição de potência climática, e isso começa pelo dever de casa. Já passou da hora de o país reduzir o desmatamento, diminuir a incidência de queimadas, conter as invasões de terras indígenas por garimpeiros e madeireiros e aumentar a fiscalização para conter os crimes ambientais. Com a credibilidade resultante de ações concretas, teremos condições mais favoráveis para negociar nos fóruns internacionais de forma a finalmente tornar o nosso povo beneficiário de nossas riquezas.

Para o parlamentar, o governo Lula não pode colocar em segundo plano o compromisso com o desenvolvimento sustentável, assim como o Legislativo não pode se omitir na hora de votar projetos e formular leis relativas ao meio ambiente. Porém, o compromisso com a sustentabilidade deve ir além do poder público, ressaltou.

— Os brasileiros precisam se conscientizar de que a preservação do nosso meio ambiente é um ativo econômico que pode ajudar o país a superar a pobreza, fazer a economia crescer continuamente e sepultar de vez a nossa iníqua desigualdade social.