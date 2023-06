Centro de eventos de Pariquera-Açu (SP) receberá investimento do Ministério do Turismo

O Ministério do Turismo (MTur) destina R$ 1.441.714,00 para investir na reforma e construção de infraestrutura no Centro de Eventos de Pariquera-Açu (SP). O município está localizado no centro do Vale da Ribeira, no sul do estado de São Paulo. Os principais pontos turísticos da cidade são compostos pelo Parque Estadual “Campina do Encantado”, Parque Municipal da “Casa de Pedra”, cachoeiras e belezas naturais.

Em seu calendário destacam-se eventos como a Festa do Peão Boiadeiro, Festa das Nações e Eventos Religiosos. Com a reforma será possível promover a geração de emprego e criar mais alternativas de entretenimento para a cidade, fortalecendo a economia local.

Além disso, vai proporcionar um espaço cultural e de eventos com qualidade para os habitantes e turistas da região. E contemplará a construção de praça com espaço multiuso. O centro de eventos terá equipamento público para a promoção de eventos, reforma de sanitários e portaria, recuperação do atual pavimento, paisagismo, iluminação entre outros.

PARIQUERA-AÇU– Fundado em 1855, pelo Governo Imperial, o município possui diversos recursos naturais abundantes como os parques Municipal Casa de Pedra e Estadual Campina do Encantado, com suas trilhas e cursos d’água. O esporte também faz parte da cultura da região, com eventos novos e já consolidados que promovem rotas ciclísticas e corrida de rua.

A região possui vertentes turísticas caracterizadas por imigrantes, os colonizados europeus. O município também é o portal de entrada da região do Lagamar e aproxima-se, a menos de 50 km da praia do boqueirão em Ilha Comprida.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo