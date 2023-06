Turismo sustentável é tema de conferência internacional em Bombinhas

Fotos: Divulgação / Setur Bombinhas



Santa Catarina recebe a primeira Conferência latino-americana Green Destinations, nos dias 5 e 7 de junho, que reunirá palestras e workshops sobre desenvolvimento sustentável no turismo nacional e internacional, networking com líderes do setor, apresentações de destinos e histórias de boas práticas, além de visitas de campo. O município de Bombinhas foi escolhido para sediar o encontro, pois é referência em turismo sustentável, atraindo cada vez mais turistas. A temporada 2022/2023 movimentou 2.168.432 pessoas, um acréscimo de 28% em comparação com a temporada anterior.

Além disso, a economia gerada em Bombinhas para Santa Catarina de 2019 até abril de 2023, somente em relação ao ICMS turístico, foi de R$15.883.989, segundo dados da Secretaria de Estado do Turismo (Setur). Porém, esse valor é muito mais alto, pois ainda há Imposto Sobre Serviços (ISS) que contribui para a economia da região. Outro dado relevante é que 64% das empresas de Bombinhas são da área de serviços, principalmente turísticos.

Para o governador Jorginho Mello, o turismo sustentável fortalece a atividade turística a longo prazo preservando o meio ambiente e a cultura, gerando benefícios sociais permanentes. “Bombinhas há anos é um exemplo para Santa Catarina, para o Brasil e até para outros países. O PIB turístico da cidade é de 19,74% e o destino é inteligente com estratégias e melhorias para beneficiar tanto o turista quanto a população de Bombinhas”, enfatiza.

Para o secretário da Indústria, do Comércio e do Serviço, Silvio Dreveck, os destinos sustentáveis são tendência. “Com isso, as empresas, ou seja, o comércio e serviço que movimentam a economia turística, também lucram por conta da alta procura”, destaca.

O secretário de Turismo de Santa Catarina, Evandro Neiva, acrescenta que o turismo sustentável é uma modalidade que cresce muito no mundo inteiro. “Nós temos um grande privilégio aqui em Santa Catarina, pois algumas regiões começam a fazer isso com muito profissionalismo, atraindo um turista diferente, qualificado, temos ótimos exemplos de cidades que já estão começando a se organizar com isso e temos um grande potencial”, complementa.

Bombinhas referência no turismo sustentável

O turismo sustentável é uma estratégia que busca não apenas preservar a natureza, mas também os valores culturais e sociais dos povos. E Bombinhas vem se destacando ao longo dos anos, investindo em melhorias para desenvolver o turismo sustentável, incluindo esgotamento sanitário, pavimentação e drenagem. O destino faz parte do TOP 100 melhores histórias de destinos responsáveis do mundo e ganhador do Green Destinations Story Awards 2023. Além disso, a cidade conta, atualmente, com 2 títulos de Bandeira Azul, as praias de Quatro Ilhas e da Conceição. Bandeira Azul é um prêmio ecológico, voluntário, concedido a praias, marinas e embarcações de turismo.

Com o objetivo de diminuir os impactos causados durante a alta temporada, a prefeitura de Bombinhas decidiu cobrar uma taxa de preservação ambiental na entrada da cidade, válida entre novembro e abril.

“Em Bombinhas acreditamos no turismo sustentável. A cidade só vai proporcionar boas experiências para o turista, se ela for boa para os moradores. Por isso, buscamos melhorias em todos os setores, colocando em primeiro lugar a qualidade de vida das pessoas e trabalhando em conjunto com a sociedade”, enfatiza o prefeito de Bombinhas, Paulo Henrique Dallago Müller.

Sobre a Conferência latino-americana Green Destinations

O Hotel Vila do Farol será o palco para a conferência, que é uma uma realização da organização holandesa Green Destinations, juntamente com o Instituto DEL e a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina – Facisc. Desde sua primeira edição em 2016, na Eslovênia, a conferência global Green Destinations tornou-se um dos principais eventos dedicados a destinos turísticos sustentáveis e suas comunidades empresariais.

Para o presidente da Facisc, Sérgio Rodrigues Alves, a realização do evento em Santa Catarina, mostra que o estado tem evidenciado esforços pelo turismo de qualidade e sustentável. “Estamos muito animados para receber parceiros e profissionais de turismo no primeiro de muitos Green Destinations Latino América. Será uma excelente oportunidade para reunirmos líderes de destinos latino americanos, empresários e especialistas do setor para se inspirar com exemplos de boas práticas e discutir soluções sustentáveis e responsáveis para o turismo aqui na américa latina”, destaca.

Para saber mais sobre o evento, confira o site oficial.

