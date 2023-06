CE vai debater educação especial no novo Plano Nacional de Educação

A iniciativa é do presidente do colegiado, senador Flávio Arns - Foto: Pedro França/Agência Senado

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) realiza na segunda-feira (5), às 9h, audiência pública interativa remota sobre o tema "Educação Especial e Educação Bilíngue de Surdos no novo PNE: nada sobre nós, sem nós".

A iniciativa é de senador Flávio Arns (PSB-PR), que preside a CE. O debate faz parte de um ciclo de audiências públicas destinadas a discutir estratégias e diretrizes que devem nortear a elaboração do novo Plano Nacional de Educação (PNE), a partir de diversos eixos temáticos sobre o tema ( REQ 21/2023 ).

A audiência pública contará com a participação, já confirmada, do integrante da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva e representante da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (Fbasd), Arlindo Nobre; da representante da Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Fenapaes), Fabiana Maria das Graças; da representante da Federação Nacional das Associações Pestalozzi (Fenapestalozzi), Silvia de Souza Campos; e da diretora de Políticas Educacionais e Linguísticas da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis), Flaviane Reis.