Pampa: o bioma do Rio Grande do Sul

Imagine você e quem você ama em um lugar lindo em meio a imensidão da natureza de gramíneas verde e amareladas e contemplando um horizonte a perder de vista? Isso é o que o turista encontra no Pampa, um dos seis biomas do território brasileiro. Nesta sexta-feira (02.06), a série “Turismo e os Biomas do Brasil” traz para o turista leitor as belezas desse bioma de plantas baixinhas, mas de natureza exuberante.

No Brasil, o Pampa é encontrado no Rio Grande do Sul e a sua paisagem natural ocupa uma área de 193.836km² (IBGE, 2019), o que corresponde a 69% do território estadual e a 2,3% do território brasileiro. Ele é caracterizado pela predominância de campos nativos, mas, ao contrário do que muita gente pensa, essa não é a única paisagem encontrada no bioma, sendo composto também por serras, planícies, morros rupestres, coxilhas, matas ciliares, matas de encosta, matas de pau-ferro, formações arbustivas, butiazais, banhados, afloramentos rochosos, dentre outras belezas.

A estrutura da vegetação dos campos sulistas, como também é conhecido o Pampa, apesar de ter uma composição mais simplória se comparada às florestas e savanas, não é menos relevante para a biodiversidade do planeta. Além de ser responsável por abrigar 2.817 espécies de plantas nativas, o Pampa tem uma importante contribuição no sequestro de carbono e no controle da erosão, além de ser fonte de variabilidade genética para espécies que estão na base da cadeia alimentar humana.

O bioma é rico em flora e fauna próprias que ainda não estão completamente descritas pela ciência, segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). No local, o turista vai avistar a imensidão de gramíneas como campim-forquilha, grama-tapete, flechilhas, brabas-de-bode, cabelos de-porco, dentre outras, e também espécies de leguminosas.

TURISMO DE NATUREZA– A beleza natural do Pampa pode ser vista no Parque Nacional Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul. O local foi criado para ser um santuário de aves e, por esse motivo, o principal atrativo é a observação das espécies nos percursos das quatro trilhas do Parque. Por lá, já foram catalogadas 275 espécies, das quais 35 são migratórias.

O Parna fica localizado em uma extensa planície costeira arenosa e sua paisagem é composta por uma mistura de mata de restinga, banhados, campos de dunas, lagoas de água doce e salobra, tudo isso podendo ser visto de pertinho pelo viajante.

ENOTURISMO– Para quem quer curtir o Pampa de um modo bem saboroso, a dica é visitar uma vinícola no Rio Grande do Sul. Na Serra Gaúcha, o turista encontra uma série de atrativos que têm como foco a gastronomia, degustação de variedade de vinhos e muita cultura sulista. Nas vinícolas, o turista vai experimentar toda a tradição do enoturismo mesclada com as histórias da região e com a descendência de imigrantes europeus. Aproveite o momento e faça um passeio de trem Maria Fumaça para avistar os charmosos morros, colinas, vales e rios.

Algumas cidades onde o turista vai encontrar vinícolas: Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Gramado, Monte Belo do Sul, Santana do Livramento, Bagé e Dom Pedrito.

TURISMO RURAL– Para quem quer curtir a natureza com aquele ar de interior (sem deixar a sofisticação de ladoo atrativo é fazer turismo rural nos Pampas gaúchos. O Rio Grande do Sul é um estado que conta com hotéis fazenda e pousadas ao estilo colonial, oferecendo ao turista uma verdadeira mistura de natureza e conforto. É possível avistar a beleza do bioma e tomar um delicioso café colonial na varanda, por exemplo. Ou andar a cavalo e apreciar o sol se pondo em um horizonte que vai mesclar as cores do céu com o verde amarelado das gramíneas em um clima ameno de campo.

Algumas cidades onde você pode fazer turismo rural: Veranópolis, Canela, Tavares, Ivoti, Bagé e Lavras do Sul.





Por Nayara Oliveira

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo

3.DICIONÁRIO DO TURISTA: TERMOS E PALAVRAS "TURÍSTICAS" EM DIFERENTES FORMAS DE FALAR PELO BRASIL

- Vamos fazer uma pesquisa para saber quais são as palavras utilizadas no mundo turístico e como elas são faladas nas diferentes regiões do país. A gente aproveita e cita alguns destinos de cada região linkando com as palavras que acharmos.

Redes sociais:sugestão de produção de cards.

- DISPARAR: MAILING NACIONAL.

Assessor:Nayara

https://ilhadetoquetoque.com.br/dicionario-turismo-sustentavel/

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.each.usp.br/turismo/livros/glossario_do_turismo_MTUR.pdf

https://www.ponteshoteis.com.br/blog/os-novos-termos-e-expressoes-da-hotelaria-e-turismo/

https://heronita.wordpress.com/2009/10/14/dicionario-do-turismo/

https://www.obomdeviajar.com.br/2019/03/14/buzzbomde-dicionario-de-girias-brasileiras/#mode=HOTEL

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/experiencias-do-brasil-rural/arquivos-brasil-rural/glossario-de-termos-do-turismo-rural-e-agricultura-familiar.pdf

https://dicionariocriativo.com.br/expressoes/turismo/locomo%C3%A7%C3%A3o

CURIOSIDADES

Dicionário do Turista: termos e palavras "turísticas" em diferentes formas de falar pelo Brasil

VIAJAR –

ROTEIRO –

DESTINO –

TRANSPORTES –

FAZER AS MALAS –

MUDAR DE ARES

AVENTUREIRO/TRILHEIRO

PETFRIENDLY

RELAX

TURISTA RESPONSÁVEL –

DEIXAR SAUDADE -

BATER PERNA/GASTAR SOLA DE SAPATO –

SEM EIRA NEM BEIRA –

TURISTA RAIZ -

SEGMENTOS TURÍSTICOS –

Quadrilha –

Quentão –

Anarriê –

Caipira –

Bandeirinha –

pau-de-sebo, lavagem dos santos, correio elegante, casamento caipira e outros.

https://blog.pajaris.com.br/frases-de-festa-junina/

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/cinco-simpatias-festas-juninas.htm

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/curiosidades-festa-junina.htm

https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/festa-junina.htm

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/simbolos-festa-junina.htm

https://festa.umcomo.com.br/artigo/frases-de-festa-junina-engracadas-mural-plaquinhas-e-status-28754.html