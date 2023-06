Ministra Daniela Carneiro prestigia Feira de Turismo e Negócios em Foz do Iguaçu (PR)

No segundo dia de agenda oficial em Foz do Iguaçu (PR), a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, participou da abertura da Feira de Turismo e Negócios, que reúne expositores de diversos segmentos turísticos do país. O evento faz parte do tradicional Festival das Cataratas que reuniu, neste ano, mais de mil expositores com estandes dando visibilidade aos atrativos turísticos locais, participando de rodada de negócios e de workshops.

No estande do Ministério do Turismo, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer ações e programas do Governo Federal que potencializam os atrativos locais, como as tendências do turismo em 2023, o Portal de Investimentos; Programas que ajudam a estruturar roteiros, como o Programa Experiências do Brasil Original; as trilhas de longo curso e a roteirização do turismo gastronômico.

A ministra reforçou a importância desses espaços que promovem possibilidades de negócios e movimentam a economia. “Esta feira reforça a capacidade do nosso setor em gerar novos negócios e, consequentemente, desenvolvimento e geração de renda para o nosso país”, afirmou a ministra Daniela Carneiro.

FUNGETUR E CRESOL– Ainda durante a agenda oficial, a ministra renovou a parceria com a financeira Cresol no âmbito do Fundo Geral do Turismo (Fungetur). “Estamos disponibilizando recursos para empreendedores usarem como capital de giro e até a aquisição e modernização de equipamentos. Essa parceria é extremamente positiva”, enfatizou a ministra.

ITAIPU BINACIONAL– Ainda em Foz do Iguaçu, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, assinou, como testemunha, o documento que instituiu parceria entre a Itaipu Binacional e a Embratur - o CONECTA IGU -, que visa apoiar startups que possam desenvolver tecnologias para ajudar a solucionar gargalos do turismo no país, com a facilitação dos vistos para estrangeiros e a contagem de turistas que visitam o município.

“Essa parceria está muito alinhada ao objetivo do Governo Federal em potencializar nossos atrativos, usando a tecnologia e a inovação para incluir e facilitar o acesso às nossas políticas públicas. Porque só assim vamos conseguir transformar a vida dos brasileiros e brasileiras,” ressaltou a ministra.

AQUAFOZ– A ministra Daniela Carneiro também participou da assinatura do termo de início das obras de um novo atrativo turístico na cidade, o Aquafoz, um aquário inspirado no AquaRio e que dará visibilidade a importantes espécies do ecossistema marinho.

O empreendimento deve ser lançado no primeiro semestre de 2025 e contará com investimentos da iniciativa privada na ordem de R$ 120 milhões. “Diversificar os atrativos locais é imprescindível para ampliar a oferta turística. Ter um investimento da inciativa privada desse porte confirma a expectativa do setor privado do crescimento do turismo no nosso país”, enfatizou a ministra.

TURISMO RELIGIOSO– Além das ofertas do turismo de natureza, Foz do Iguaçu tem apostado em outras frentes da atividade turística como, por exemplo, o turismo religioso. A ministra visitou a Mesquita Omar Ibn Al-Khattab, um templo mulçumano construído em um bairro que reúne muitos imigrantes árabes. “É um belo lugar que também dá visibilidade a diversidade religiosa e cultural do Brasil”, comentou a ministra.

Por Paula Rosa

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo