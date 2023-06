Natal é eleita a cidade mais educada de todo o Nordeste

Natal é eleita a cidade mais educada do Nordeste, segundo pesquisa realizada pela Preply, aplicativo de aprendizado de idiomas e plataforma de e-learning. O estudo divulgado em 5 de dezembro de 2022 destaca a capital potiguar que está atrás apenas de Brasília, com análise feita olhando para todo o país, e à frente de cidades como Curitiba, Campinas e Recife.

A pesquisa da Preply reforça não apenas o potencial turístico de Natal, mas também a valorização da educação e da hospitalidade como elementos-chave para o sucesso do setor.

As autoridades do turismo da Cidade do Sol olham com bons olhos essa notícia e reforçam que, além de importante, “precisa ser bem trabalhada”, é o que afirma um dos representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Max Fonseca.

Para Abdon Gosson, presidente da Associação da Indústria de Hotéis, a pesquisa contribui para uma imagem já enraizada do natalense acolhedor e reforça “Temos sol, mar, a temperatura da água é muito boa, a receptividade do nosso povo, a educação, o prazer de receber, a nossa gastronomia. Tudo isso, em qualquer lugar do mundo, influencia fortemente no prazer e na satisfação daquele que viaja e a capacidade de influenciar outros a virem”.

Patrícia Souza, assistente de reservas do Esmeralda Praia Hotel, localizado na praia de Ponta Negra em Natal, comemorou a notícia com entusiasmo, reconhecendo a importância dessa conquista para o setor turístico em que trabalha. Ela expressou sua alegria ao dizer que "É maravilhoso ver Natal sendo reconhecida como a cidade mais educada do Nordeste. Isso reforça o que sempre acreditamos sobre a hospitalidade e a receptividade calorosa dos natalenses. Com certeza, a pesquisa nos incentiva a trabalhar ainda mais para manter a reputação de Natal como um destino turístico de excelência".