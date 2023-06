MTur realiza ações de conscientização do Cadastur no Amazonas

O Ministério do Turismo finaliza nesta quinta-feira (01.06) uma série de ações de conscientização e de fiscalização do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) nos municípios de Presidente Figueiredo e Janauari, no Amazonas. A equipe de técnicos da Pasta promove, dessa vez, mais reuniões e conversas sobre a importância da sensibilização da fiscalização para os estabelecimentos.

O objetivo da iniciativa é fortalecer o turismo e impulsionar o desenvolvimento da região por meio de ações integradas e de sensibilização. Durante as reuniões foram discutidos tópicos referentes às demandas internas e estratégias para qualificar os eixos turísticos.

No dia 30 de maio em Manaus, as autoridades realizaram um alinhamento com a prefeitura, sobre as ações de sensibilização que sucederam para Presidente Figueiredo e Janauari (nas comunidades indígenas). No mesmo dia, reunidos com o trade turístico, os técnicos do MTur esclareceram questões sobre a fiscalização e os benefícios para os proprietários que exercem atividades de forma regularizada.

Durante o dia 31, foi cumprido mais uma série de ações, entre elas reuniões com os órgãos integrados a fiscalização para compartilhar experiências e firmar parcerias, dialogando sobre demandas de consumo e o fluxo de trabalho.

Em Presidente Figueiredo, foi abordado, em reunião com a prefeitura, a questão da descentralização da fiscalização e ainda o trabalho integrado, já que se trata de um município apto para receber o projeto. A pasta também se reuniu com o trade turístico da cidade para discutir questões técnicas do Cadastur.

Nesta quinta-feira (01.06) foi realizada uma grande ação de fiscalização no porto de Manaus, onde os agentes do MTur e servidores estaduais abordaram os prestadores que realizam atividades turísticas para conscientizar sobre a importância da fiscalização, da formalização e notificar os que ainda não estão regularizados.

Em Janauai, foram feitas visitas às comunidades indígenas, juntamente aos prestadores, para verificar os estabelecimentos que estão cadastrados e direcioná-los, explicando sobre os benefícios e relevância do Cadastur.

RELEMBRANDO– Promovendo a descentralização da fiscalização pelo país, o Ministério do Turismo está desenvolvendo diversas ações para integrar e desenvolver os segmentos do setor de turismo. No dia 11 de maio, no município de Guarujá, foi realizado a segunda fase do projeto de descentralização da fiscalização do Cadastur.

A iniciativa foi executada por meio do acordo de cooperação entre o Departamento de Formalização e Qualificação no Turismo (DEQUA) do MTur e a Prefeitura Municipal de Guarujá. Os encontros contaram com a participação de representantes técnicos e autoridades do setor na região, além do trade turísticos e autoridades locais.

Além disso, também foi apresentado informações técnicas do Cadastur, como os requisitos necessários para integrar o programa e os benefícios oferecidos. O treinamento feito na prática também possibilitou o acompanhamento dos agentes fiscais em ação e a capacitação acompanhada.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo