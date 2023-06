São João sacode a poeira em junho com festividades e comidas típicas

Festividades do mês de junho. Crédito: São João de Campina Grande no Instagram

“Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais”. Além da música tradicional, também está incrível o Calendário de Eventos do Ministério do Turismo (MTur) do mês de junho, que chega com grandes festividades de São João para aquecer e movimentar o país. Serão cerca de 198 eventos que vêm com tudo trazendo muita música, gastronomia, religião, romance e muito mais. Clique AQUI para conferir.

A plataforma do MTur divulga todas as festas do Brasil em um só lugar. Se a sua cidade possui algum evento, não perca tempo e cadastre a sua festividade de forma gratuita, fácil e rápida, tendo tenha uma fonte de divulgação nacional. É importante que o gestor estadual ou municipal cadastre seu evento na plataforma fornecendo todas as informações necessárias.

Para isso, basta preencher o formulário, disponível AQUI , e informar os dados solicitados, como informações do evento e do solicitante, estado, categoria, datas e um pequeno texto descrevendo o evento. Não se preocupe, caso tenha dúvidas, acesse o manual, AQUI .

Confira algumas das festanças que acontecerão em junho:

SÃO JOÃO– Vamos arrastar os chinelos! O maior São João do mundo e uma das festas mais tradicionais do Brasil começa nessa quinta-feira (01.06), em Campina Grande, na Paraíba. O evento reúne artistas de diversos ritmos e uma gastronomia especial. E não é à toa que a grande celebração junina tem essa fama, pois o evento conta com a participação de grandes nomes da música nacional, como Geraldo Azevedo, João Gomes, Tarcísio do Acordeom, Xand Avião, Elba Ramalho, Alceu Valença e muito mais.

O evento, que acontece no Parque do Povo, terá palcos, apresentação de quadrilhas, degustação de comidas típicas, além do ônibus do forró, trem do forró, Vila Sítio São João (que retrata a riqueza histórica e cultural da festa) e festas nas casas de show da cidade, onde acontecem o Arraiá do Cumpadre, celebração que destaca o melhor da culinária nordestina com festejos e apresentações de forró.

Simbora também para o Piauí, onde o Festival Nordestino de Cultura Junina Nacional será recebido, pela primeira vez, no município de Picos, apresentando uma disputa junina entre 16 quadrilhas piauienses e de mais quatro estados, que já confirmaram presença e vão disputar uma premiação total de 60 mil reais. O São João de Picos acontece no dia 2 de junho e promete muita animação, bandas de forró, quadrilhas e comida típica. O evento é gratuito e terá artistas famosos do cenário musical.

Para quem procura mais festança arretada de boa, é só ir para Sergipe, onde o município de Estância promove a Salva Junina, com grandes nomes do forró nacional. O evento acontece até o dia 30 de junho e trará um verdadeiro show com grupos folclóricos, hasteamento das bandeiras dos santos juninos – Santo Antônio, São João e São Pedro, e a benção da fogueira.

Certo, já formamos uma quadrilha de festejos de São João, mas ainda não acabou. Em Pernambuco, a cidade celebra a época com o São João de Gravatá (PE), nos dias 1º a 25 de junho, com muita cultura nordestina, quadrilhas, bacamarteiros, coco de roda, mamulengos, casamento matuto, trios pés de serra e muito mais. Em Minas Gerais, durante os dias 9 a 11 de junho, acontece a Festa Junina do Monte Celeste, celebração tradicional de grande relevância sociocultural para o município. Em São Miguel dos Campos (AL), o São João é São João promove, nos dias 12 a 30 de junho, uma megaestrutura de som e luz, além de grandes atrações reunindo arte, cultura e as tradições locais.

RELIGIÃO– No mês de junho, acontece também o feriado de Corpus Christi, uma típica celebração da Igreja Católica que reúne muita fé, tradição e religião. Em Sergipe, centenas de pessoas se espalham pelas ruas estreitas do centro histórico do município de São Cristóvão para trabalharem na construção do grande tapete de Corpus Christi.

A celebração conta com cerca de 1 quilometro de tapetes produzidos com materiais como madeira inutilizável, maravalhas, além de sal grosso, pó de café, cascos de sururu e massunim, anilinas e pó xadrez, tudo isso representando símbolos religiosos e outros temas importantes.

Santana de Parnaíba (SP) também é celebra o feriado religioso. As ruas do centro histórico são decoradas com belíssimos tapetes feitos com serragem colorida, pó de café e cascas de ovos. Ao longo do dia também são realizadas missas e procissão.

NAMORADOS– Vamos celebrar o amor e a sensação de “borboletas” na barriga? Junho também é o mês dos namorados e o clima de romance será celebrado, nos dias 9 a 11 de junho, no município de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, quando será realizado O Amor Sobe a Serra. Esse evento especial celebra o amor no aconchego do inverno, em meio a uma vista exuberante e com um “plus” de muita gastronomia, artistas locais e muito mais.

Em Santa Catarina, o município de Chapecó lança a 14ª edição da Feira Bem Casados, um evento com mais de 100 marcas de fornecedores de eventos sociais e corporativos, trazendo novidades e tendências do universo Wedding (casamento).

GASTRONOMIA– Do campo para a mesa, o Polo Gastronômico Origens apresenta chefs e restaurantes de Teresópolis (RJ) na elaboração de pratos com produtos locais, destacando a origem de cada ingrediente e valorizando o produtor rural. Os itens “made in Terê” irão mostrar um prato diferente para cada restaurante, com um preço diferenciado para degustação.

Reunindo os municípios da Serra da Mantiqueira paulista, Serra da Bocaina, Vale Histórico e Sul de Minas Gerais, o Festival Gastronômico Sabores da Montanha traz 67 restaurantes e similares de 27 municípios paulistas e mineiros para o evento.

DIVERSIDADE– Em Campinas (SP), no dia 25 de junho, ocorre a Parada do Orgulho LGBT de Campinas, tradição em junho, mês que também é celebrado a diversidade LGBTQIA+. O evento vem carregado de alegria e música, além de conscientizar a população sobre a importância do respeito e combate aos crimes contra a comunidade.