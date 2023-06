Izalci alerta para crise na educação do país

Em pronunciamento na quinta-feira (1º), o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) se disse preocupado com a situação da educação do país. Segundo ele, estudos recentes mostram que a educação infantil está sob grave crise, com crianças sem alfabetização no tempo correto, principalmente no pós-pandemia.

— O desempenho das nossas crianças, é um desastre total na educação; 15% dos jovens apenas vão de fato fazer uma faculdade e um curso profissional, o que é raríssimo, à exceção dos institutos federais. Praticamente 78% dos jovens não têm acesso à educação profissional, não conseguem entrar na universidade.É a "geração nem-nem", que não estuda e não trabalha, sem perspectiva— afirmou.

O senador ressaltou que o Brasil deve priorizar a educação das crianças e reforçou a importância de alocar mais recursos para o setor. Nos países desenvolvidos, disse, 70% dos jovens têm formação profissional e trabalham, enquanto no Brasil os jovens estão saindo da escola para trabalhar e ajudar a família.

Izalci também alertou para a importância dadiscussão sobre a reforma tributária, tema importante, urgente e relevante que deverá proteger áreas fundamentais como educação, saúde e segurança.