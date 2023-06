Sessão especial do Senado celebrará Dia Mundial do Meio Ambiente

O Senado realiza nasegunda-feira (5)sessão especial em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.A sessão tem início às 10h, no Plenário da Casa,e sua realização atende a requerimento do senador Beto Faro (PT-PA).

ODia Mundial do Meio Ambiente celebraarealização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia, em 5 de junhode 1972.A data foi instituída pela Assembléia Geral das Nações Unidas com o objetivo de chamar a atenção de todas as camadas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais.

Em seu requerimento, Beto Faro convida para o evento a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira; e o governador do Pará, Helder Barbalho. A sessão especial deverá expor aspectos da participação do Brasil na COP 28, a ser realizada entre novembro e dezembro de 2023 nos Emirados Árabes, e fazer um balanço do cumprimento dos compromissos ambientais internacionais assumidos pelo país.

Para o senador, o Brasil “voltou ao protagonismo na seara internacional” e aumentou seus esforços internos e externos para o enfrentamento das mudanças no clima. Beto Faro disse esperar que as autoridades brasileiras esclareçam ao Senado os compromissos e as inovações a serem apresentadas à comunidade internacional na COP 28, conferência que “será decisiva para as estratégias multilaterais de enfrentamento do aquecimento global, pois contará com um balanço global sobre o progresso coletivo das nações em direção às metas do Acordo de Paris.