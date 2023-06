No Festival das Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR), ministra Daniela Carneiro defende união de países do Mercosul para fortalecer o turismo nas fronteiras

Ministra do Turismo cumpre agenda em Foz do Iguaçu (PR). Crédito: Roberto Castro/MTur

Fortalecer a parceria turística entre os países do Mercosul para desenvolver roteiros turísticos integrados e, consequentemente, seus atrativos. Com essa defesa, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, participou da abertura de um dos mais importantes eventos do setor no Brasil: O Festival das Cataratas, que acontece em Foz do Iguaçu e reúne mais de 8 mil pessoas que atuam no segmento turístico nacional e internacional.

Ao iniciar sua fala no evento, a ministra trouxe os recentes dados divulgados pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), que mostram a retomada da atividade no país. Segundo a instituição, o Turismo deverá arrecadar até o final deste ano R$ 752,3 bilhões, o equivalente a 7,8% do PIB nacional e 5% maior do que o registrado em 2019. Outra boa perspectiva é a previsão de geração de 7,9 milhões de empregos nas mais de 50 cadeias econômicas neste ano. “Esses dados mostram a força do Turismo, mas temos que avançar no turismo de fronteira, trabalhando roteiros turísticos integrando países do Mercosul para atrair cada vez mais visitantes”, enfatizou a ministra.

Nessa direção, já durante o evento, a ministras do Turismo do Brasil, Daniela Carneiro e do Paraguai, Sofia Muriel, assinaram um memorando de entendimento para fortalecimento e ampliação do Turismo. O documento renova a parceria dos países para criar uma ampla estrutura de colaboração para desenvolvimento, promoção e incremento de projetos de competências de interesses comuns no campo do Turismo. “Paraguai tem muito a oferecer ao mundo e, com essa parceria, tenho certeza que isto vai ser muito maior. Nós, juntas, temos um grande desafio de gerar empregos para nossos jovens e mulheres, por isso estou aqui”, defendeu a ministra do Paraguai.

Neste ano que completa 18 edições, o Festival das Cataratas reuniu mais de 8 mil participantes em um espaço de 7 mil metros quadrados. O tema escolhido para essa edição comemorativa foi “Turismo Cultural e Marketing Criativo”, que tem sido uma temática trabalhada fortemente pelo Governo Federal. Daniela Carneiro ressaltou a importância de aliar turismo e cultura para estimular viagens responsáveis. “Temos trabalhado essas temáticas estimulando a economia criativa que também é uma forma de valorizar e preservar toda nossa herança, saberes e conhecimentos ancestrais”, afirmou a ministra.

O idealizador e organizador do Festival das Cataratas, Paulo Angeli, destacou a movimentação econômica provocada pelo Festival em Foz do Iguaçu. “A cidade respira esse Festival! E, depois de tudo que passamos, só podemos dizer que nós vencemos, o turismo somos nós, somos nós que construímos!”, afirmou.

Ao discursar no evento, o governador do Paraná, Ratinho Jr., falou sobre a importância de estruturar os atrativos turísticos locais. “Turismo é deslocamento de PIB. Se faz com incentivo e através de uma vocação. Por exemplo, Foz do Iguaçu: tem as Cataratas e Itaipu, atrativos turísticos, mas também são necessárias duas ferramentas básicas para o turismo crescer: infraestrutura e boa prestação de serviços. Se você não tem essas ferramentas, o turista até pode vir, mas não volta.”, disse o governador.

Já o diretor brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, lembrou da capacidade do turismo em movimentar a economia e a sociedade. “O turismo é a indústria dos sonhos, não gera fumaça, gera emprego com uma renda média acima da nacional e um tiquete médio bastante atrativo. O turismo é o grande instrumento de mudança de social do Brasil”, ressaltou.

AMIGOS DO FESTIVAL– Daniela Carneiro, Ratinho Jr., Marcelo Freixo e Marcio Nunes, diretor brasileiro da Itaipu Binacional, receberam o já tradicional troféu “Amigos do Festival”. A homenagem é feita aquelas autoridades que contribuem direta ou indiretamente com a realização do Festival das Cataratas.

O EVENTO– A edição de 2023 do Festival das Cataratas volta a acontecer em meados do ano, diferente dos anos de 2021 e 2022. O evento é composto por eventos paralelos e complementares, como a tradicional Feira de Turismo e Negócios – que reúne produtos e serviços de diversos segmentos do setor – e o Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu, considerado maior técnico-científico do Brasil, e promove a união entre academia e mercado.

Ainda é palco para o Hackatour Cataratas, Rodadas de Negócio Sebrae, Arena de Inovação, Mostra de Produtos Regionais e Salão do Vinho Argentino.

Por Paula Rosa

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo