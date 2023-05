Turismo gera mais de 18,5 mil postos de trabalho em abril

O turismo brasileiro criou mais de 18,5 mil postos de trabalho com carteira assinada em abril. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (31.05) pelo Ministério do Turismo com base em dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Entre os segmentos que mais geraram empregos no período, aparecem o de “Alojamento e Alimentação”, com mais de 9,1 mil vagas e o “Transporte Rodoviário de Passageiros”, com cerca de 3 mil novos postos.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ressaltou o potencial do setor para a geração de emprego e renda. “Estamos percebendo uma crescente positiva nos índices do Turismo nestes primeiros meses do ano. E para atender essa demanda crescente do mercado, o Ministério do Turismo tem trabalhado para capacitação dos trabalhadores do setor, aumentando a competitividade de nossos destinos e garantindo experiencias cada vez melhores aos nossos visitantes”, pontuou.

No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, o Turismo gerou cerca de 70 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. O total representa cerca de 16% do total registrado por todo o setor de serviços, o qual o turismo está incluído, e próximo a 10% da quantidade de empregos gerados por todos os setores econômicos do país.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o maior crescimento do emprego formal no mês abril ocorreu no setor de Serviços, com um saldo de 103.894 postos. Incluindo todas as atividades econômicas, o país gerou mais de 180 mil empregos. Com isso, o estoque recuperado de empregos formais alcançou a maior valor da série histórica, com 43.150.134 postos de trabalho.

NOVO CAGED– Instituído em janeiro de 2020, o Novo Caged gera estatísticas do emprego formal por meio de informações captadas dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web. A metodologia adotada visa assegurar a qualidade e a integridade das estatísticas do emprego formal durante a transição dessas fontes de captação de dados.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo