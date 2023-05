Brasil deve contar com maior número de praias e marinas certificadas pelo programa Bandeira Azul

O Brasil deverá contar com um maior número de praias e marinas aptas a receberem a certificação do programa Bandeira Azul na temporada de verão 2023/2024. O júri nacional, que conta com a participação do Ministério do Turismo, aprovou na última quarta-feira (30.05) a indicação de 34 praias e 11 marinas, que agora serão recomendadas para avaliação do júri internacional. A análise final será realizada no mês de setembro, durante o encontro de membros do programa em Copenhague, na Dinamarca.

Para a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, a entrada de novos atrativos naturais na iniciativa corrobora o trabalho do governo federal em prol do turismo sustentável e responsável. “Isso só reforça o esforço do Ministério do Turismo em dar atenção especial à sustentabilidade ambiental. É bom para o Brasil e, consequentemente, para o turismo, pois nossas praias e marinas serão reconhecidas internacionalmente como cases sustentáveis e proporcionarão melhor experiência por quem passar pelo nosso país”, destacou.

Do total de candidatos recomendados (45), 38 concorrem a renovações e 7 são novos candidatos. Na última temporada, 29 praias e 11 marinas foram certificadas com o selo que atesta práticas de turismo sustentável.

A coordenadora do Programa Bandeira Azul no Brasil, Leana Bernardi, ressalta que todos os candidatos passaram por uma avaliação criteriosa. “O júri avaliou o cumprimento dos critérios através da verificação dos relatórios apresentados, ressaltando a importância de os candidatos enviarem relatórios com informações precisas e ordenadas. Novamente, foi identificada a necessidade de esclarecimentos pontuais de alguns candidatos”, disse.

Para se qualificar para o Bandeira Azul, uma série de critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente. O principal objetivo do Programa é elevar o grau de participação e, consequentemente, de conscientização da sociedade, empresários do segmento náutico e gestores públicos quanto à necessidade de proteger os ambientes marinho/costeiro, incentivando a realização de ações que conduzam à resolução dos problemas existentes na busca da qualidade e proteção ambiental.

JÚRI- Além do MTur, também fazem parte do Júri Nacional do Programa representantes da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Instituto Ambientes em Rede (IAR), da Associação Náutica Brasileira (ACATMAR), da Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA), da Associação Nacional de Municípios de Meio Ambiente (ANAMMA) e da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA). Anualmente, as entidades se reúnem para definir as praias, marinas e embarcações de turismo qualificadas ao prêmio e que serão submetidas ao Júri Internacional.

O BANDEIRA AZUL- O Programa Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em áreas de água doce e marinhas. O Programa desafia as autoridades locais e os gestores de praia a alcançarem altos padrões de qualidade em quatro temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança. Ao longo dos anos, o Bandeira Azul tornou-se um rótulo ecológico altamente respeitado e reconhecido, trabalhando para reunir os setores de turismo e meio ambiente de maneira local, regional e internacional.

O Programa Bandeira Azul foi criado pela FEE – Foundation for Environmental Education (www.fee.global), uma instituição internacional com diversos integrantes representando seu respectivo país. No Brasil, o Operador Nacional do Programa é o IAR – Instituto Ambientes em Rede (www.iarbrasil.org.br).

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo