MTur e SENAC/SC abrem nova turma do curso Agente de Viagens

O Ministério do Turismo (MTur) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Santa Catarina (Senac/SC) abrem mais uma turma para o curso Agente de Viagens. Nesta 4ª turma, serão destinadas 160 vagas para os estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. As inscrições estão abertas a partir de hoje (31.05) e vão até o dia 27 de julho. Podem participar da qualificação profissionais interessados em atuar no segmento.

CLIQUE AQUI e faça sua inscrição.

A capacitação é ministrada na modalidade a distância (EaD) e tem carga horária de 172 horas. Além disso, os concluintes receberão certificado (para ter direito ao certificado, o aluno deve ter competência desenvolvida em todas as unidades curriculares). Para cursar a qualificação, os interessados devem ter no mínimo 16 anos de idade e ter concluído o Ensino Médio. Também é preciso ter conhecimentos em navegação na internet e acesso a um computador com internet banda larga.

Com o curso, o estudante vai aprender a planejar e organizar as atividades profissionais no setor de turismo, atender o cliente dos serviços turísticos e realizar as etapas para viabilização da viagem.

CLIQUE AQUI para mais informações

O QUE FAZ UM AGENTE DE VIAGENS- O agente de viagens é responsável por intermediar a aquisição de passagens aéreas, rodoviárias, ferroviárias e marítimas, a reserva de acomodações e passeios, refeições e entretenimento quando necessário, a locação de autos e serviços de guiamento e intérprete, organizando o roteiro da excursão e providenciando seguro.



Ele(a) também tem como função orientar o cliente na escolha da viagem adequada a seus interesses e necessidades, observando fatores de tempo, época, orçamento, destino provável, documentação exigida entre outros. Além disso, o profissional presta toda a informação referente à disponibilidade, aos procedimentos de embarque e desembarque, preços e formas de pagamento de pacotes e viagens turísticas.





Por Nayara Oliveira

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo