Conheça destinos para levar seu bichinho de estimação

Você já deve ter escutado por aí que o melhor amigo do ser humano são os animais. Eles são os verdadeiros companheiros, que fazem toda a diversão acontecer. Atualmente, ficou mais fácil poder levar o seu pet em uma aventura e, para isso, algumas cidades estão adaptando os seus roteiros de forma construtiva para receber os bichinhos da melhor forma.

Veja abaixo os destinos imperdíveis que o Ministério do Turismo separou para todos se divertirem com seu pet.

FORTALEZA– Referência nacional no segmento petfriendly, a capital cearense lançou recentemente um guia apontando uma lista com 40 estabelecimentos credenciados pelo selo Pet Friendly. No guia, é possível ter acesso a segmentos de categorias como: barracas, restaurantes, hospedagem, shopping e bem-estar e saúde.

O conteúdo foi produzido com o intuito de fornecer conhecimento dos locais e proprietários, como funciona a área pet sinalizada, os kits de alimentação e etc. Clique A QUI e acesse o guia para saber mais. Veja alguns deles:

A Praia do Futuro conta com uma opção de barraca petfriendly, com namoradeiras à frente da praia que permitem ao turista e seu pet tomar sol, ou não, e aproveitar a vista. Há estabelecimentos que proporcionam espreguiçadeiras, lounges com sofazinhos, muitas cadeiras e mesas, além de dezenas de coqueiros que garantem a sombra para se proteger do sol.

Querem realizar altas aventuras pela areia? Pets também podem andar de buggy e realizar durante o dia um passeio com mais de 50 minutos de forma segura, pelas dunas da praia de Cumbuco. Ao longo do percurso é possível dar uma parada para um mergulho e descansar pelos rios e águas rasas, onde existem algumas redes esperando pelos turistas.

SÃO PAULO– Na cidade mais populosa do Brasil, existe muita opção para quem quer viajar com seu pet. No restaurante Nino Cucina & Vino, o turista pode escolher se prefere apreciar a culinária confortável, com seu pet, ao ar livre ou na parte coberta. O espaço possui uma fachada que apresenta o visual italiano exibido em filmes famosos.

Agora, essa dica é para você que está procurando um destino com vibe saudável. O parque Ibirapuera possui uma área especial para o seu pet percorrer livremente e se divertir no Cachorródromo do Ibira, onde podem circular sem o uso de coleira. O parque disponibiliza um amplo espaço para correr entre as árvores e, aos finais de semana, as famílias se reúnem para um piquenique pelo campo.

Conhecida por ser a capital das pizzas, São Paulo tem as melhores pizzarias do mundo e o seu pet pode te acompanhar nessa experiência. A Pizza Estufada, localizada no Shopping Morumbi famoso por levantar a bandeira petfriendly, é dividida por uma varanda com sofás aconchegantes e oferece diversas opções de pizza para degustar na companhia do seu pet.

CAMPOS DO JORDÃO– Viajando para a Serra da Mantiqueira, o turista pode curtir esse roteiro com seu pet na época do inverno. O roteiro proporciona viajar pela estrada municipal de José Theotônio Silva, com suas curvas fechadas e um cenário magnífico onde a Pedra do Baú desponta no horizonte e hipnotiza. Além disso, a vinícola Villa Santa Maria proporciona uma experiência única pelo lago, com direito a ótimos restaurantes e uma bela paisagem.

Dentro do Parque da Cerveja está o restaurante Alto da Serra, com opção ao ar livre para aproveitar a vista e degustar de ótimas refeições. Para quem gosta de curtir a parte urbana da cidade, o badalado bairro de Capivari, perto do burburinho é perfeito para conhecer diversas opções de restaurantes.

Acesse essas dicas de destinos e outras no Guia Pet Friendly, clicando AQUI .

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo