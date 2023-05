Câmara debate caso de racismo sofrido por jogador Vinícius Junior

A Câmara dos Deputados realiza, na próxima terça-feira (30), às 13h, uma comissão geral para debater ações e soluções para os reiterados casos de racismo ocorridos na Espanha contra o jogador de futebol Vinícius Jr. O jogador do clube espanhol Real Madrid foi atacado no duelo com o Valência pelo Campeonato Espanhol no último domingo (21).

No início da semana, a Comissão do Esporte e a Subcomissão Especial pela Modernização do Futebol da Câmara divulgaram nota conjunta repudiando o episódio de racismo sofrido pelo jogador brasileiro.

"Entendemos, no entanto, que é preciso avançar no combate a esse tipo de crime. Aqui no Brasil, os regulamentos das principais competições já preveem punições aos clubes cujos torcedores realizem manifestações racistas. Vamos agora trabalhar para que esse exemplo do Brasil se multiplique pelo mundo afora e que manifestações racistas possam ser banidas do esporte e da sociedade", diz o texto.