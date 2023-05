Mata Atlântica: a força e a grandiosidade do bioma de árvores frondosas e solo úmido que reverbera no turismo

Uma beleza natural verde e frondosa encontrada no Brasil: isso é a Mata Atlântica, bioma que possui a segunda maior biodiversidade das Américas (o primeiro é a Amazônia). Nesta sexta-feira (26.05), dando continuidade à série “Turismo e os Biomas do Brasil” e celebrando o Dia Nacional da Mata Atlântica, comemorado no último sábado (27.05), o Ministério do Turismo vai falar sobre essa centenária de árvores “a perder de vista” que enche os olhos e o coração de quem a visita.

A Mata Atlântica ocupa 1,1 milhão de km², sendo amplamente encontrada na costa do país. De acordo com informações do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), estima-se que existam no bioma mais de 20 mil espécies de árvores e arbustos (35% das espécies existentes no Brasil), sendo 8 mil delas endêmicas à região.

A gigante de árvores verdinhas é composta por formações florestais nativas (Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual), e ecossistemas associados (manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste), mostrando a sua relevância natural para o Brasil.

Mas, além de uma beleza cênica, a Mata Atlântica é uma aliada da vida urbana, pois fornece serviços ecossistêmicos essenciais para os 145 milhões de brasileiros que vivem nela. As florestas do bioma são responsáveis pela produção, regulação e abastecimento de água; regulação e equilíbrio climáticos; proteção de encostas e atenuação de desastres; fertilidade e proteção do solo; produção de alimentos, madeira, fibras, óleos e remédios; além de, claro, ser palco para patrimônios históricos e raízes culturais.

A Mata Atlântica é encontrada em 17 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Com toda essa abrangência, o turista terá ainda mais facilidade para conhecer de perto a imensidão dessa floresta densa. Confira alguns locais:

PARNA DO IGUAÇU (PR)– No Parque Nacional do Iguaçu, o visitante vai sentir o poder da natureza, seja por meio das águas das Cataratas do Iguaçu, ou pelos encantos das árvores de copas altas. Os passeios são diversos e incluem desde sobrevoar as Cataratas até praticar trilhas, contemplar a natureza, praticar esportes radicais, avistar a fauna ou passear de barco e caiaque.



SERRA DOS ÓRGÃOS (RJ)– O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é o destino ideal para quem quer aventura em esportes de montanha, como escalada, caminhada e rapel. O local tem a maior rede de trilhas do Brasil, contando com mais de 200 km delas em todos os níveis de dificuldade e acessibilidade. Entre as escaladas destacam-se o Dedo de Deus, considerado o marco inicial da escalada no país.

APARADOS DA SERRA (RS)– A região do Parque Nacional Aparados da Serra é peculiar e conta com desfiladeiros e paredões enormes de até 800 metros de altura, parecendo que foram “aparados” por um facão. Por lá, o viajante vai poder ver a beleza da Mata Atlântica em meio às “paredes” que formam a paisagem de trilhas como a Cânion Itaimbezinho e a trilha do Rio do Boi. A vista perfeita (sim, vai parecer uma pintura, então prepare o coração) também passa por poços e cachoeiras.

SERRA DE ITABAIANA (SE)– o Nordeste também tem sua porção de Mata Atlântica e o Parque Nacional Serra de Itabaiana é prova disso. O local mescla Mata Atlântica e Caatinga e abriga 16 espécies de répteis, 24 anfíbios, 62 mamíferos e 123 aves. No quesito turismo, o destino é ideal para quem gosta de ecoturismo, de trilhas e de banho de cachoeiras.

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL- É muito importante que o turista entenda que visitar os biomas do Brasil é também uma forma de praticar a prática da conservação e conhecer as comunidades tradicionais que vivem do turismo sustentável. É você, turista, além de aproveitar as belezas do nossos país, também pode ser uma agente de transformação.

Para lhe ajudar nisso, o Ministério do Turismo oferece ações e programas que visam um turismo mais sustentável e que ampliem a geração de emprego e renda nos biomas brasileiros. A Pasta conta com o “Experiências do Brasil Original”, um projeto que busca ampliar e diversificar a oferta turística brasileira por meio do desenvolvimento de experiências turísticas ofertadas por povos indígenas, comunidades quilombolas e locais que trabalham com agricultura familiar.

O MTur também conta com a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade (RedeTrilhas), uma iniciativa interministerial destinada a conectar pontos de interesse do patrimônio cultural e natural brasileiro por meio de trilhas de longo curso em todo o país

