MTur debate importância das governanças regionais e resultados do Mapa do Turismo na Paraíba

A importância das Instâncias de Governanças Regionais (IGR’s) e as ações e resultados do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) na Paraíba foram alguns dos temas debatidos, na última quinta-feira (25.05), entre o Ministério do Turismo e gestores municipais do estado. Representando a Pasta, a coordenadora-geral de Definição de Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento do Turismo, Ana Carla Moura, detalhou, entre outros assuntos, a necessidade da participação das IGR’s no Conselho Estadual e o Mapa do Turismo Brasileiro.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, destaca que aprimorar o diálogo com os gestores é essencial para avançar na estruturação do turismo local. “Estamos reconstruindo o nosso setor e para isso precisamos do apoio e da participação de todos os entes da federação para, entre outros assuntos, alinhar o desenvolvimento de ações e políticas públicas.”, enfatizou.

Organizado pela Secretaria Estadual de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, o encontro também tinha o objetivo de debater as ações e critérios do Mapa do Turismo e a necessidade da participação das governanças regionais na definição de políticas públicas do estado. A Paraíba conta com 48 municípios e 11 regiões turísticas inseridas no Mapa do Turismo.

De acordo com a coordenadora-geral de Definição de Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento do Turismo, Ana Carla Moura, o encontro permitiu um debate essencial sobre a importância das IGR’s no estado. “Não se tinha essas governanças fortalecidas com produtos e hoje elas estão bem ativas. A Expo Turismo, por exemplo, foi toda trabalhada para mostrar as regiões turísticas da Paraíba”, pontuou.

Ainda durante o dia de ontem, Ana Carla participou da Expo Turismo Paraíba e apresentou os programas do Ministério do Turismo para os presentes. O evento, que se encerra neste sábado (27.05), conta com uma variedade de atrações como palestras e apresentações culturais que destacam a diversidade do turismo da Paraíba. Além disso, as rodadas de negócios devem viabilizar negócios estimados em R$ 3,4 milhões durante a feira.

PRT- O Programa de Regionalização do Turismo (PRT), lançado em 2004, resulta de um processo de planejamento descentralizado e compartilhado, proporcionando a criação de um permanente canal de interlocução e de acompanhamento da realidade do setor no país. O diálogo ocorre junto às IGR’s, colegiados organizados no âmbito das regiões turísticas, congregando representações dos poderes público, privado e da sociedade civil organizada.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo