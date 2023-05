Gastos de estrangeiros no Brasil crescem 14,7% em abril

O gasto de turistas estrangeiros no Brasil cresceu 14,7% no mês de abril, em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados do Setor Externo, divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira (26.05), foram deixados no país US$ 452 milhões. No acumulado do ano, os estrangeiros injetaram US$ 2.155 bilhões na economia do país, uma alta de 32,3% em relação à 2022.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, celebrou a alta no montante arrecadado pelo setor e destacou a importância de um trabalho integrado para que se possa ampliar este número. “Os turistas estrangeiros estão voltando ao nosso país. E nós, no Ministério do Turismo, estamos trabalhando em prol da estruturação dos nossos destinos e na qualificação dos trabalhadores para fazermos este montante crescer cada vez mais. Estamos firmes, trabalhando para movimentar a economia, gerando emprego e renda”, disse.

Até março deste ano, o Brasil recebeu 2,3 milhões de turistas estrangeiros. A marca é superior a do mesmo período de 2020, último ano antes da eclosão da pandemia de Covid-19, quando o país recebeu 1,9 milhão de visitantes de outros países. O desempenho também é superior ao do primeiro trimestre de 2019, quando houve 2,2 milhões de turistas internacionais. A maior parte desses turistas vieram da Argentina, totalizando 1 milhão de pessoas. Em segundo lugar ficou os Estados Unidos, com 184,3 mil, e em terceiro o Paraguai, com 151,5 mil. Os estados mais procurados foram Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

APROXIMAÇÃO INTERNACIONAL- A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, vem realizando desde o início do ano uma extensa agenda internacional, com visitas à Portugal, Espanha, Cuba e Punta Cana, com o objetivo de melhorar a imagem do Brasil no exterior e atrair mais turistas estrangeiros para o país. A ministra manteve encontros com representantes governamentais e investidores internacionais, dialogando para fortalecer e gerar mais empregos e renda para o turismo nacional.

Entre os acordos já celebrados, Daniela Carneiro assinou um memorando de entendimento com o governo espanhol que prevê parceria para realização de iniciativas em diferentes campos do turismo, em especial no que diz respeito aos Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). Além disso, ela atuou junto à Organização Mundial do Turismo (OMT) para a produção de um guia detalhado de informações para atrair investimentos estrangeiros para o turismo do país. O documento trará uma série contínua de relatórios que destacam o clima atual de investimento de um país, bem como as oportunidades em seu setor de turismo.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo