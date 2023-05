Safras das culturas de verão aproximam-se do final

A colheita das safras do milho e da soja encaminham-se para a reta final no Estado. A colheita da soja alcançou 97% da área cultivada, enquanto a do milho chegou a 89%, segundo o Informativo Conjuntural produzido e divulgado na quinta-feira (25/5) pela Emater/RS-Ascar.

Nas lavouras de soja onde a colheita já terminou, os produtores estão planejando estratégias de manejo e correção do solo. Apesar do avanço pouco significativo no período, a implantação de plantas de cobertura de inverno também tem se tornado uma questão de grande importância, devido à necessidade de aumentar a matéria seca para melhorar as características físicas do terreno, pois nas lavouras com manejo adequado do solo, as produtividades da soja foram superiores em comparação às demais, mesmo diante do déficit hídrico.

Já os pequenos produtores de milho realizaram, no período, encomendas de sementes advindas do Programa Troca-Troca. Neste momento, são efetuadas para as cultivares recomendadas para milho safra e posteriormente milho safrinha.

Outras culturas de verão:

milho silagem: no período, foram realizadas atividades de ensilagem em maior número de lavouras, respeitando a fase ideal de corte das plantas para obter a melhor proporção de massa verde e de grãos para o alimento conservado. A área colhida alcançou 95% da área de cultivo;

arroz: a colheita foi tecnicamente encerrada. Restam alguns talhões a serem finalizados a oeste do Estado, mas os índices estatísticos não são significativos;

feijão 1ª safra: a área cultivada em 1ª safra no Estado somou 31.449 hectares. A colheita está encerrada. A estimativa final de produtividade é de 1.576 kg/ha;

feijão 2ª safra: a colheita progrediu para 43% da área de cultivo. A estimativa de produtividade é de 1.376 kg/ha. As lavouras em fase de maturação representam 44% do total, enquanto 13% encontram-se em fase de enchimento de grãos.

Previsão meteorológica para a semana de 25 a 31 de maio

A previsão é de chuva expressiva e de temperaturas amenas na maior parte do Rio Grande do Sul durante a próxima semana.

Nesta sexta-feira (26/5), o calor aumenta e as temperaturas devem alcançar 30°C em diversas regiões e, entre a tarde e a noite, a aproximação de uma frente fria deverá provocar pancadas de chuva e trovoadas na Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul.

Entre o sábado (27) e o domingo (28), o deslocamento da frente fria provocará chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados. Na segunda (29) e na terça-feira (30), ainda haverá chuvas isoladas na maioria das regiões, e o ingresso de ar frio provocará o declínio da temperatura. Na quarta (31), o ar seco predominará na maior parte do Estado, e somente nos setores Norte e Nordeste deverão ocorrer chuviscos e garoas isoladas.

Os totais esperados são expressivos em diversas regiões e deverão oscilar entre 15 e 30mm na maioria das localidades da Metade Sul. No restante do Estado, a estimativa é que os volumes previstos irão variar entre 35 e 50mm.