A Epagri de Tubarão sedia a quinta Feira Agropecuária de Tubarão e Região

A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) é uma das parceiras da 5ª Feira Agropecuária de Tubarão e Região, realizada de 25 a 27 de maio no Centro de Treinamento da Epagri, no Bairro São Martinho em Tubarão.

?O evento tem como objetivo dar visibilidade ao setor agropecuário e gerar oportunidades de negócios para a região. A expectativa é de receber um público de 10 a 15 mil pessoas e contar com 50 expositores de diversos segmentos, como concessionárias e serviços de veículos, frigoríficos, pet shop, agropecuárias, cabanhas, fazendas, madeireiras, instituições financeiras, universidades e empresas de energia solar, drones, genética animal, dentre outras. A estimativa é de gerar 10 milhões de reais em negócios.

Foto: Reprodução/Secom SC

?A feira também terá uma programação técnica e educativa, com destaque para o Dia de Campo da Epagri, na sexta-feira à tarde, que abordará temas como ciclo das pastagens no inverno, manejo de recria da matriz, casqueamento bovino e tecnologias agrícolas (drone de pulverização). No sábado pela manhã, haverá um seminário sobre grãos e carnes. Na sexta-feira à noite, um workshop de carnes aberto ao público.

?O presidente da Associação dos Pecuaristas de Tubarão e Região, Djalma Figueiredo, ressalta a importância do apoio da Epagri para a realização do evento. “A Epagri é uma referência em pesquisa agropecuária e extensão rural em Santa Catarina e tem contribuído muito para o desenvolvimento do setor. Além de ceder o local para o evento, a Epagri também vai compartilhar conhecimentos e tecnologias com os produtores e visitantes da feira”, disse.

?A 5ª Feira Agropecuária de Tubarão e Região é uma iniciativa da Associação dos Pecuaristas de Tubarão e Região, com o apoio da Epagri, Prefeitura Municipal de Tubarão, Secretaria de Estado da Agricultura, Sindicato Rural de Tubarão e Região, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).