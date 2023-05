Número de passageiros que voaram pelo país cresce 7,8% em abril

Mais de 7 milhões de passageiros voaram pelo Brasil no mês de abril. O número representa um crescimento de cerca de 7,8% em comparação ao mesmo período do ano passado. O dado foi divulgado recentemente pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e representa o terceiro melhor resultado para o período dos últimos 8 anos. No acumulado do ano, o setor aéreo já transportou cerca de 30 milhões de passageiros para os diversos destinos do país.

Para a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, os números confirmam a retomada das viagens pelos brasileiros e a continuidade de um trabalho integrado do governo federal. “Estamos atestando o crescente retorno das viagens domésticas em nosso país, que impulsionam todo o setor turístico, gerando mais empregos e renda para a nossa população. Continuaremos atuando para democratizar o acesso dos brasileiros às viagens aéreos e transformar este número em algo cada vez maior”, disse.

Guarulhos (SP), Congonhas (SP) e Brasília (DF) continuam sendo os aeroportos com maior movimentação de passageiros no Brasil, totalizando quase 35% de toda a movimentação registrada no período. Logo após, aparecem os terminais de Recife (PE), Campinas (SP) e Fortaleza (CE), que centralizaram pouco mais de 17% do montante de pessoas.

CONSUMIDOR TURISTA- Os passageiros que viajam de avião têm à disposição três edições da publicação “Consumidor Turista”, produzidos pelos Ministérios do Turismo (MTur) e da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Com linguagem clara e objetiva, os guias se propõem a informar os direitos e deveres dos consumidores na preparação de viagens e contratação de serviços.

Entre as informações está a realização do check-in, presencial ou via internet, e a apresentação do cartão de embarque, on-line ou impresso, para a entrada no voo. Outra dica que o documento traz é a importância de se atentar à pontualidade. Mesmo que o viajante chegue e encontre a aeronave ainda estacionada, se o embarque já tiver sido encerrado, perderá o voo.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo