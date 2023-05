Busca por pacotes de viagens quintuplica em 2023; América Latina é um dos principais destinos procurados

Os destinos turísticos da América Latina, região na qual o Brasil está incluído, estão entre os mais procurados nas plataformas de buscas do Google. Ao redor do mundo, o interesse dos internautas por viagens cresceu mais de 500% entre os meses de abril de 2022 e abril de 2023. O levantamento analisou cerca de 2,4 milhões de buscas realizadas no site por termos relacionados ao turismo.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, celebrou o aumento na procura por viagens neste ano e destacou o trabalho que a Pasta vem fazendo na estruturação dos destinos nacionais. “O Turismo voltou com tudo e desde o início da nossa gestão temos trabalhado na reestruturação do turismo brasileiro para que cada vez mais pessoas possam aproveitar, na plenitude, os atrativos naturais, culturais, históricos e gastronômicos do Brasil”, disse.

Um segundo estudo, agora realizado pelo site ViajaNet, colocou as cidades internacionais mais compradas para o período. O Brasil possui seis destinos entre os dez mais vendidos, colocando Maceió (AL), Natal (RN) e Porto Seguro (BA) nas 2ª, 3ª e 4ª posições do ranking, respectivamente. A lista é completada por Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e Gramado (RS), nas 6ª, 8ª e 10ª posições.

O co-fundador do ViajaNet, Bob Rossato, destacou o avanço do interesse por pacotes turísticos pelos internautas. “O crescimento anual dessa modalidade só traz vantagem e é o que a maioria das pessoas que vai viajar em família buscam. Uma experiência econômica e prática também para quem procura conhecer culturas diferentes”, concluiu.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo