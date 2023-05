Safra 2022/2023 apresenta redução de 40,28% nas derivas de herbicidas hormonais

Já está no ar o Geoportal da Epagri, plataforma de dados e informações geográficas hospedada no portal da Epagri/Ciram que disponibiliza serviços d...

Santa Catarina Há 3 horas Em Agricultura Epagri/Ciram lança portal com informações geográficas de Santa Catarina Já está no ar o Geoportal da Epagri, plataforma de dados e informações geográficas hospedada no portal da Epagri/Ciram que disponibiliza serviços d...