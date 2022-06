AVISO DE PAUTA – Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para mais de 70 municípios de Santa Catarina

Nesta segunda-feira, 27, representando o governador Carlos Moisés, o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo Miotto, fará a entrega de 87 equipamentos agrícolas para mais de 70 municípios catarinenses. O evento ocorrerá às 11h, na sede da Secretaria da Agricultura, em Florianópolis.

O maquinário foi adquirido com recursos próprios do Governo do Estado e com emendas parlamentares de senadores, deputados federais e estaduais, somando de mais de R$ 18,1 milhões em investimentos. Os equipamentos serão cedidos as prefeituras para que possam fortalecer a agricultura familiar e em Santa Catarina.

Serviço:

O quê: Entrega de equipamentos agrícolas para mais de 70 municípios de Santa Catarina

Quando: segunda-feira, 27 de junho, às 11h

Local: sede da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Rodovia Admar Gonzaga, 1486, Itacorubi. Em Florianópolis.