Serviços executados pelo Daer favorecem atividade agropecuária na fronteira oeste

Melhorias foram realizadas em 12 quilômetros, com investimento de R$ 2,5 milhões do programa Avançar - Foto: Divulgação / Daer

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) finalizou as melhorias na VRS-806, que liga Alegrete à localidade de Caverá, no interior do município. As ações recuperaram o pavimento e a sinalização em pontos críticos dos 12 quilômetros do trecho.

Os serviços integram a segunda etapa do programa Avançar, promovido pelo governo estadual, e receberam investimento de R$ 2,5 milhões.

“Com essa rodovia em boas condições de tráfego, a atividade econômica da fronteira oeste será favorecida, principalmente no transporte dos produtos da pecuária de corte. A redução do custo logístico é um dos resultados mais evidentes de nossas ações de manutenção de rodovias dentro do Avançar”, afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Os trabalhos na VRS-806 consistiram na substituição do pavimento desgastado por material novo, corte da vegetação às margens da estrada e renovação da pintura da pista.

“Se somarmos as duas etapas do Avançar, o total destinado à fronteira oeste chega a aproximadamente R$ 28 milhões. Com esse aporte, será possível realizarmos melhorias em 245 quilômetros de estradas pavimentadas na região, o que contribuirá significativamente para o bem-estar da sociedade e a economia do Rio Grande do Sul”, afirma o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Richard Polo.