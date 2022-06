A Nada Vida Mole de Dançarino (a)!

Era uma vez um jovem que resolveu dançar em um CTG, e ai sua vida mudou por completo.

É CTG pra cá, ensaio pra lá... dinheiro para pagar pilchas, rifa para bancar musical, mensalidades pra arcar com instrutor...

Amigos de “fora” do CTG, só se vê de vez em quando, ou melhor, quando não tem ensaio. Pai, mãe e irmãos só se vê raramente, quando consegue um tempinho pra passar em casa entre trabalho, faculdade e ensaios.

Namorado(a)? Tudo tende a dar certo se ele(a) entender e aceitar a escolha que foi feita, e saber que só haverá tempo pra namorar, se não tiver ensaio.

Ensaio, ensaio, ensaio. O resumo de tudo. Ou melhor, a consequência de tudo. O ensaio é a consequência da dedicação, e um bom resultado em rodeios, ENART, apresentações em fandangos. Não há como fugir disso. Mas é claro que existem outras centenas de consequências maravilhosas nesta escolha...E que são tão, ou mais importantes quanto

Mas é claro que existem outras centenas de consequências maravilhosas nesta escolha...

E que são tão, ou mais importantes quanto.

Os compromissos são muitos, mas são rodeados de amigos e parceiros que agora fazem parte da nossa vida, quase mais do que com os que temos laços sanguíneos.

Ao longo do tempo, aprendemos como a união pode mesmo fazer a força, e como cada um ali tem a sua real importância. Juntos somos um. Um grupo, uma harmonia, um só compasso.

Desde mirim... até a invernada xiru... São tantas idades diferentes, e vivências muitos distintas, mas que no fim, tudo torna-se único e com um mesmo ideal. São todos tradicionalistas, que vivem a mesma cultura e têm a dança como fonte de vida e inspiração.

A "nada mole vida de dançarino", aos poucos se transforma em "feliz vida de dançarino", que se completa mais a cada nova experiência, a cada nova amizade e a cada nova grandiosa conquista.

E as conquistas a que me refiro, não são os troféus em rodeios... porque tudo, tudo vai muito além disso.

Já que quase não se tem tempo pra dormir a noite, dorme-se quando dá tempo durante o dia. Tipo aquela soneca depois do almoço, um soninho no busão indo trabalhar, no intervalo da faculdade...

TUDO é pressão, tudo é pra ontem! Um errinho na dança é inadmissível, a pilcha que ainda não ficou pronta apavora a coordenação, qualquer oi atravessado é motivo de cara feia, e sem contar a coreografia que tá desarmônica e portanto no finde vai ter intensivão!

Ver pai e mãe é luxo. Uma noite inteira de sono é rara. Uma baladinha com os amigos então, esquece! Os dançarinos descobrem músculos que nem sabiam que existia! É dor aqui, dor lá, lesão no joelho, costas travadas, e se a coreografia for de guerra então, já leva o plantão médico pro CTG porque vai precisar! O sorriso de satisfação no rosto dos dançarinos quando o instrutor fala que o ensaio rendeu, não tá no mapa. Mas quando a cara dele não for das melhores, sai de perto que vem chumbo grosso.

Garrafinha d'água é propriedade de ninguém! Salve-se quem puder!!!

A frase mais dita e escrita nos grupos do whatsapp é: "Não posso, tenho ensaio".

Aquele sapateio do nada durante o trabalho, o sarandeio na sala de aula, e o cantarolar da música da coreografia durante o banho vão acontecer involuntariamente, e não tem nada que seja capaz de mudar isso.

Durante os ensaios todo mundo briga... mas na verdade todo mundo se ama! ♥

Fonte: Internet.

Até a próxima.