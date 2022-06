Eduardo Leite anuncia pré-candidatura ao Governo do Estado

O agora ex-governador Eduardo Leite anunciou sua pré-candidatura ao Governo do Estado. O PSDB vinha tentando convencer o político a voltar atrás de sua palavra dita na campanha passada, quando disse que não concorreria a reeleição.

O partido tenta agora usar a aliança em nível federal, onde o PSDB deverá indicar o vice de Simoni Tebet, MDB, para firmar aliança também no estado convencendo Gabriel Souza do MDB, a deixar a sua candidatura a governador para ser vice de leite.

Enquanto lideres do MDB como Germano Rigotto e José Fogaça apoiam a aliança com Leite, a ala jovem e a chamada velha guarda do MDB não quer ouvir nem falar no assunto. A primeira porque teria, supostamente, uma promessa de leite de que apoiaria o MDB nessas eleições e não o contrário e a segunda porque acha que partido se apequenaria ao ficar de fora pela disputa pelo Piratini.

PSDB e Cidadania já firmaram federação, logo a sigla estará com Leite, que ainda tem boa negociação do o PSD, União Brasil e Podemos. Leite fala em uma frente do Centro democrático para evitar a polarização populista de esquerda e direita de chegar ao poder.

Em tempo: Leite lidera as pesquisas eleitorais, no entanto, é sempre bom lembrar, que através do voto direto e universal, o Rio Grande do Sul, nunca reelegeu um governador.

