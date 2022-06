Gurias do Yucumã/Flamengo fazem história e vencem na estreia do Brasileirão Feminino

Em outra reportagem, eu falei que o estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, trazia boas recordações para as Gurias do Yucumã/Flamengo. Foi lá que, no ano passado, a equipe goleou por 5 a 0 o Juventude de Caxias do Sul em partida válida pela fase de grupos do Gauchão Feminino.

Quis o destino que o local fosse o palco da estreia dos dois times do Rio Grande do Sul no Brasileirão Feminino 2022 (série A3). E a partir deste domingo (12/6), atletas e comissão técnica das Gurias do Yucumã/Flamengo levarão em suas memórias outra ótima lembrança do estádio Homero Soldatelli.

Vitória na estreia:

A ansiedade e o nervosismo eram visíveis no início do confronto. Prova disto, foi a chegada imprudente dentro da área da volante Carla e que culminou no pênalti assinalado a favor da representação de Caxias do Sul. Xing cobrou no canto esquerdo da goleira Lídia e abriu o placar: 1 a 0.

Os minutos iam passando e as Gurias do Yucumã/Flamengo conseguiram dominar as ações, especialmente no meio campo. Com mais posse de bola e defesa bem ajustada, elas impediram que o Juventude criasse outra chance clara do gol no primeiro tempo.

O maior volume de jogo deu resultado aos 33 minutos. Aninha enfiou a bola entre as zagueiras adversárias e, quase na risca da pequena área, Luana se atirou de carrinho para deixar tudo igual no marcador: 1 a 1.

O gol de empate não diminuiu o ímpeto das comandadas pelo técnico Tiago Rodrigues, que terminaram a primeira etapa jogando melhor.

O segundo tempo começou e logo veio a virada no placar. Numa jogada pelo lado direito de ataque, aos três minutos, Aninha tocou para Nati que invadiu a área e foi derrubada. Pênalti. Aninha converteu: 2 a 1.

Mesmo com a vantagem, as Gurias do Yucumã/Flamengo seguiam melhores e desperdiçaram algumas oportunidades para marcar o terceiro gol. A partir dos 40 minutos, o Juventude esboçou uma pressão, levantando bolas para dentro da área. No entanto, nenhuma tentativa levou perigo à meta defendida pela goleira Lídia.

A equipe do técnico Tiago Rodrigues respondeu aos 43 minutos. Daia Bueno chutou da intermediária e a goleira do Juventude espalmou para a linha de fundo. Aos 52 minutos, o árbitro Anderson Farias colocou ponto final no duelo.

Partida de volta:

Os dois representantes do Rio Grande do Sul no torneio nacional se enfrentam novamente no dia 19 deste mês, às 15 horas, no CT Futebol com Vida em Três Passos.

Com um empate, as Gurias do Yucumã/Flamengo já garantem vaga na fase seguinte do Brasileirão Feminino 2022. Caso o Juventude vença por um gol de diferença, a partida irá para as penalidades máximas. Vitória por dois ou mais gols de diferença classifica o alviverde da serra gaúcha.

