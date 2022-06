Vôlei: Brasil perde da China na Liga das Nações, em Brasília

Equipe masculina erra demais, perde segunda partida seguida e fecha primeira semana de disputas, em Brasília, com duas vitórias e duas derrotas. Seleção volta a jogar no dia 22 contra a Polônia na Bulgária.

A Seleção Brasileira masculina de vôlei perdeu para a China por 3 sets a 0 (25/23, 31/29, 25/23) na manhã deste domingo (12), pela Liga das Nações, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Com o resultado, a equipe brasileira encerra a primeira semana de disputas do torneio com duas derrotas e duas vitórias.

Destaque do jogo

O grande destaque da partida foi o ponteiro chinês Zhang. Ele anotou 25 pontos. Do lado brasileiro, Alan foi o maior pontuador com 19 acertos. Nos próximos dias, a equipe viaja para Sófia, na Bulgária, para a segunda etapa do torneio.

O próximo jogo do time masculino está marcado para o 22 de junho contra a Polônia na reedição da final da temporada passada. Nesta etapa, o Brasil ainda enfrentará Sérvia, Irã e Bulgária. E, em seguida, encara Alemanha, Canadá, França e Japão entre os dias 5 e 10 de julho, em Osaka, no Japão.

A Liga das Nações tem a participação de 16 seleções em cada um dos naipes (masculino e feminino). Em 2022, a primeira classificatória tem três etapas com cada time jogando quatro vezes em cada uma delas. Os oito melhores desta fase avançam à final.