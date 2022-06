Gurias do Yucumã/Flamengo partem rumo a Flores da Cunha para estrear no Brasileirão Feminino A3

Delegação saiu de Tenente Portela no início da tarde do sábado (11/6) (Foto: Adriano Wollmann)

Composta por 25 pessoas, entre atletas e comissão técnica, a delegação da equipe das Gurias do Yucumã/Flamengo partiu no começo da tarde do sábado (11/6), do terminal rodoviário de Tenente Portela, rumo a Flores da Cunha. Serão mais de 450 quilômetros até o local da estreia no Brasileirão Feminino A3.

Juventude de Caxias do Sul e Gurias do Yucumã/Flamengo entram em campo às 15 horas deste domingo (12/6). Esta será a partida de ida da primeira fase do torneio organizado pela CBF. O jogo de volta acontecerá no dia 19 deste mês, no CT Futebol com Vida em Três Passos.

A Rádio Província FM vai transmitir o duelo entre Juventude e Gurias do Yucumã/Flamengo.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.