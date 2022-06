Tupi de Crissiumal: Domingo para decidir a permanência na Divisão de Acesso

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) agendou para o domingo (12/6), a rodada que vai encerrar a fase classificatória da Divisão de Acesso 2022. Todos os confrontos iniciam às 15 horas.

Depois de conquistar a primeira vitória na competição – ao fazer 1 a 0 no Veranópolis na última quarta-feira – o Tupi de Crissiumal chegou aos dez pontos e deixou a lanterna do Grupo A. O rubro negro é o penúltimo colocado: à frente do Cruzeiro e atrás do Brasil de Farroupilha. As três equipes têm a mesma pontuação.

O selecionado crissiumalense fecha sua participação na Divisão de Acesso 2022 encarando o Gaúcho, em Passo Fundo. Já o Cruzeiro recebe o Glória de Vacaria. O Brasil de Farroupilha, por sua vez, visitará o Esportivo em Bento Gonçalves.

