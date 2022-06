Gurias do Yucumã/Flamengo estreiam no Brasileirão Feminino no próximo domingo

Último treino coletivo da equipe ocorreu no sábado (4/6), no estádio municipal de Derrubadas (Foto: Reprodução | Facebook)

No sábado (4/6), no estádio municipal de Derrubadas, o técnico Tiago Rodrigues comandou o último treino coletivo das Gurias do Yucumã/Flamengo antes do novo feito na história do projeto nascido no interior de Tenente Portela. Uma semana depois, a delegação composta por 25 pessoas embarca para a realização de um sonho: jogar o Campeonato Brasileiro Feminino A3.

O projeto que iniciou de forma tímida e enfrentando inúmeras dificuldades tomou proporções inimagináveis. Em sua primeira participação no Gauchão Feminino, no ano passado, o time idealizado pelo professor Ildo Scapini sagrou-se Campeão do Interior, após derrotar o Brasil de Farroupilha nos pênaltis, em pleno estádio das Castanheiras. O título garantiu a vaga na competição nacional.

A excelente campanha que culminou na conquista do troféu inédito, juntamente com as histórias de superação de atletas e de membros da comissão técnica, e o pioneirismo em inscrever jogadoras indígenas, rendeu muitos torcedores, apoiadores e reportagens em importantes veículos de comunicação de nível estadual e nacional.

As Gurias do Yucumã/Flamengo irão encarar o Juventude de Caxias do Sul na estreia do torneio organizado pela CBF. O confronto de ida acontece no domingo (12/6), a partir das 15 horas, no estádio Homero Soldatelli em Flores da Cunha. O local traz boas lembranças. Foi lá que, no ano passado, pelo Gauchão Feminino, as Gurias do Yucumã/Flamengo golearam o Juventude pelo placar de 5 a 0.

A partida de volta está marcada para o dia 19 de junho, às 15 horas, no CT Futebol com Vida em Três Passos. Quem avançar terá pela frente o Criciúma (SC) ou Ipatinga (MG).

Fórmula de disputa:

Os jogos serão eliminatórios, em duelos de ida e volta, com o confronto definido por critérios geográficos. Os classificados avançam para novas partidas de mata-mata.

O mando de campo será da equipe filiada à federação de melhor posição no Ranking Nacional de Federações. Em caso de jogos de times do mesmo Estado, terá o mando de campo aquele que tiver melhor posição no Ranking Nacional de Clubes.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.