Inmet alerta para chuvas intensas no Rio Grande do Norte e Paraíba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de perigo devido à possibilidade de chuvas intensas nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba. O alerta vale desta quinta-feira (9) até a manhã de amanhã (10), e os temporais são esperados para as regiões leste e agreste potiguar e também na mata paraibana. Segundo o instituto, as chuvas podem variar entre 50 milímetros e 100 milímetros ao dia (mm/dia).

O Inmet alerta que o volume de chuvas aumenta os "alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco".

A previsão para os estados de Pernambuco e Alagoas, atingidos por fortes chuvas nos últimos 15 dias , é de que as condições meteorológicas permanecerão favoráveis à continuidade das chuvas, com acumulados acima de 60 mm/dia

As precipitações também devem atingir Sergipe e tendem ainda a se intensificar no recôncavo baiano, incluindo a capital Salvador.

“Fatores como a alta convergência de umidade vinda do Oceano Atlântico, associada à passagem de frentes frias pelo litoral da região, bem como o padrão de circulação dos ventos em altos níveis da atmosfera e a anomalia da temperatura da superfície do mar (águas mais quentes do que o normal), deverão manter o tempo instável e chuvoso desde o litoral até o agreste, principalmente entre os estados de Sergipe até a Paraíba”, informou o Inmet.

O instituto orienta para que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo e prestem atenção em encostas. Se possível, é recomendado desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Nesses casos, a recomendação é para que as pessoas fiquem atentas aos alertas da Defesa Civil (telefone 199) e do Corpo de Bombeiros (telefone 193).