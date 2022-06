Estado instala sede do Governo na Fenadoce, em Pelotas

Nesta quinta-feira (9/6), o Estado instalará a sede do Governo na Feira Nacional do Doce (Fenadoce), em Pelotas. A iniciativa faz parte do projeto Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade, que prevê a instalação da sede do governo em diversas feiras estaduais ao longo deste ano.

O ato de instalação ocorre às 16h30, no Centro de Eventos da Fenadoce. A programação completa engloba mesas temáticas.

O governador Ranolfo também participará da cerimônia de abertura da feira e terá uma reunião com lideranças locais.

Aviso de pauta

•O quê: instalação da sede do governo do Estado na Fenadoce, em Pelotas

•Quando: quinta-feira (9/6), a partir das 16h30

•Onde: Centro de Eventos da Fenadoce (avenida Pinheiro Machado, 3390, bairro Fragata), em Pelotas