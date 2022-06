Governo do Estado divulga vagas para movimentação interna de servidores

Os servidores ou empregados públicos das carreiras transversais do Quadro Geral, do Quadro dos Analistas de Projetos e de Políticas Públicas (exceto para a especialidade Analista Jurídico) e dos Quadros Especiais da FDRH e FEE com interesse em buscar novas oportunidades de trabalho em diferentes unidades do Estado podem se inscrever em algumas das vagas disponíveis no Edital SPGG nº 01/2022, publicado nesta quarta-feira (8/6) no Diário Oficial do Estado.

A oferta é uma iniciativa do projeto Movimenta RS, instituído pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) em outubro de 2021 com o objetivo de permitir movimentação de servidores do governo estadual, com foco na análise de perfil e competências. Instituído pela Instrução Normativa n°06, o projeto é coordenado na SPGG pela Divisão de Gestão de Pessoas por Competências (DComp), vinculada ao Departamento de Gestão de Pessoas do Estado (Degep) da Subsecretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.

Movimenta RS

As vagas publicadas no DOE foram levantadas com base em pesquisa de necessidades de pessoal realizada no primeiro trimestre de 2022 junto aos órgãos da administração direta. A abordagem permitiu ainda o levantamento de informações para subsidiar a alocação dos novos servidores a serem aprovados no concurso público promovido pela SPGG para o quadro de Analistas de Projetos e Políticas Públicas do Estado. Responsável por essa etapa, a Divisão de Planejamento e Gestão de Pessoas (Diplan) realizou a análise das solicitações dos órgãos baseada em critérios técnicos, como o exame da justificativa da necessidade e dos projetos estratégicos envolvidos, além das competências do órgão em relação às atribuições da categoria funcional. Posteriormente, as solicitações ainda foram avaliadas pelo Departamento de Acompanhamento Estratégico (DAE), para validar os projetos estratégicos vinculados às vagas solicitadas.

Como manifestar interesse

• Para a movimentação voluntária, os interessados devem consultar as vagas disponíveis no edital e preencher o formulário específico de cada órgão disponível no site do Qualifica RS, indicando até três vagas de acordo com suas competências.

• Após análise do perfil do candidato, a equipe do Movimenta RS fará a intermediação de entrevista entre as partes. Caso concordem quanto à adequação de perfil, deverá também haver anuência dos gestores de origem, para liberação, e de destino (aceite).

• Se não houver concordância, o servidor passa a constar em um Banco de Talentos gerido pela SPGG - inclusive podendo atualizar seus dados a qualquer momento.

A equipe do Movimenta RS contará com o suporte da Diplan na análise da compatibilidade ou não entre as atribuições previstas em lei para o cargo ou emprego e as atividades a serem exercidas pelo servidor ou empregado. Caberá à Divisão de Provimento e Vacância (DProv/Degep) o registro do ato quando se tratar de relotação.

“As secretarias que não foram diretamente contempladas com as vagas ofertadas no Edital Movimenta serão atendidas, na medida do possível, quando da alocação dos novos servidores a serem nomeados a partir do concurso SPGG”, afirma Sheila Silva Oliveira, chefe-adjunta da DComp.

• Mais informações sobre o Edital, formulários de vaga e fluxos doMovimenta RS estão disponíveis no site.