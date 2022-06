Veja as 10 cidades que mais geraram empregos em Santa Catarina no primeiro quadrimestre de 2022

Santa Catarina vive um momento de expansão do emprego com carteira assinada. Nos quatro primeiros meses do ano, o estado teve umsaldo positivo de 66.922 vagas. Trata-se do melhor resultado do Sul e do terceiro melhor do país, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal. Dos 295 municípios catarinenses, 250 registraram mais admissões do que demissões, o que representa 85% do total.

O estado também apresenta a menor taxa de desemprego do Brasil, com 4,5%, segundo o IBGE. “O povo catarinense é trabalhador por natureza. Em momentos de dificuldade, ele arregaça as mangas e se entrega ao serviço. De parte do Governo do Estado, nós buscamos sempre atuar como parceiros do setor produtivo, auxiliando na atração de novos negócios. Santa Catarina tem todas as suas regiões bem desenvolvidas, e isso é um ativo muito importante. Continuaremos trabalhando para que os números do nosso estado sejam cada vez melhores”, afirma governador Carlos Moisés.

Veja abaixo as 10 cidades que mais geraram empregos em SC até abril: