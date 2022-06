Programa Avançar completa um ano com R$ 6,4 bilhões em investimentos

Um ano após o lançamento, o programa Avançar já deixou marcas importantes e transformou realidades por todo o Estado. Acessos municipais aguardados há décadas, qualificação da rede hospitalar e aquisições históricas em equipamentos e tecnologia para a segurança pública estão entre os investimentos já entregues à sociedade gaúcha.

Além das obras finalizadas, projetos estão sendo executados em todas as áreas e por todas as regiões do Rio Grande do Sul. Até agora, foram anunciados R$ 6,4 bilhões em recursos do Tesouro, distribuídos de forma transversal e estratégica, para aplicação até o final deste ano em iniciativas que promovam melhorias na qualidade de vida dos gaúchos e acelerem o crescimento econômico e a competitividade do Estado.

O governador Ranolfo Vieira Júnior destacou o programa Avançar como um dos resultados do novo momento fiscal do Estado. “Em um ano, já pudemos fazer grandes entregas para os gaúchos por meio deste programa que é um dos símbolos da virada de jogo que o Rio Grande do Sul vive.

Quando assumimos o governo, o Estado atrasava salários e acumulava dívidas com fornecedores e municípios que, somente na área da saúde, somavam mais de R$ 1 bilhão, além de não ter qualquer capacidade de investimento. Hoje vivemos outro momento, com as contas ajustadas, salários em dia e com uma situação fiscal que viabilizou a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal”, disse.

Ranolfo lembrou ainda que as reformas estruturais promovidas durante o governo, com aprovação da Assembleia Legislativa, consolidaram o caminho para que os recursos oriundos das privatizações pudessem se transformar em investimentos. “Fizemos as mais profundas reformas do país e alcançamos um equilíbrio fiscal que permitiu que os recursos das privatizações não fossem drenados para o pagamento das contas do dia a dia. Esse aporte histórico hoje pode ser visto em investimentos por todo o Estado. Somente na área da segurança pública, por exemplo, o investimento equivale ao dobro do total investido nos últimos 13 anos”, afirmou.

O programa Avançar é composto por três eixos:

•Avançar com Sustentabilidade: projetos nas áreas ambiental, de tecnologia e de inovação;

•Avançar para as Pessoas: ações com foco na prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, ação social, segurança e cultura;

Histórico de anúncios

Avançar na Logística e Transporte – Plano de Obras

R$ 2,1 bilhões

9/6/2021, 25/2/2022 e 25/3/2022

Ao lançar o programa Avançar em 9 de junho de 2021, o então governador Eduardo Leite divulgou o primeiro projeto, o Plano de Obras. Na primeira etapa, foram anunciados investimentos de R$ 1,23 bilhão em recursos do Tesouro para estradas em todas as regiões do Estado. O valor incluiu a pavimentação de 28 acessos municipais e 20 ligações regionais, a elaboração de 39 projetos executivos, quitação de recursos necessários para conclusão de obras contratadas via 33 convênios em vigor e conservação e recuperação de rodovias.

No final de fevereiro deste ano (25/2), nova fase do Plano de Obras foi divulgada, com a liberação de mais R$ 371,1 milhões. Do total anunciado na etapa 2, a maior parte, R$ 248,3 milhões, segue para a recuperação de 74 trechos de rodovias. O investimento resultará na renovação do asfalto e da sinalização de 1.482 quilômetros.

Além desses valores, a Secretaria de Logística e Transportes (Selt) tem o investimento de R$ 490,2 milhões em recursos do Estado para a conclusão de obras em rodovias federais no Rio Grande do Sul.





Pavimenta

R$ 379,6 milhões

21/6/2021

O aumento e a qualificação da infraestrutura rodoviária dos municípios gaúchos são os focos do projeto Pavimenta, que aplica mais de R$ 379,6 milhões, mediante contrapartida das prefeituras, em obras de infraestrutura urbana, a partir de um modelo de decisão sobre a aplicação de recursos que valoriza um dos princípios desta gestão: a parceria com os municípios.

Dividido em duas etapas, o programa contempla 406 cidades com a ampliação e melhoria da infraestrutura rodoviária. O valor é quatro vezes maior do que o total investido em convênios para pavimentação nos últimos 10 anos. Todos os municípios inscritos tiveram um projeto contemplado.





Iconicidades

Até R$ 4,25 milhões

21/6/2021

No dia do lançamento do Pavimenta, o governo apresentou o Iconicidades, projeto que busca identificar e revitalizar arquiteturas simbólicas em todo o Rio Grande do Sul para, nelas, estimular o empreendedorismo, a inovação e a criatividade.

Na primeira fase, voltada a cidades com pelo menos 100 mil habitantes, cinco foram selecionadas: Cachoeirinha, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e São Leopoldo. Na segunda, cada município classificado terá sua proposta transformada em objeto de um concurso público de arquitetura, aberto a profissionais de todo o país.

As melhores ideias para cada espaço serão premiadas com valores entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, além de contrato para desenvolvimento do projeto executivo para o primeiro colocado. O limite estipulado para essa parte inicial do Iconicidades é de R$ 4,25 milhões. Em contrapartida, os municípios assumem o compromisso de executar as intervenções previstas e, posteriormente, coordenar localmente a iniciativa.





Avançar na Cultura

R$ 111,5 milhões

17/8/2021

Incentivar uma área que movimenta a economia e a vida das pessoas, que constitui identidades e ajuda a construir o Rio Grande do Sul é o objetivo do Avançar na Cultura. O projeto investirá R$ 111,5 milhões em obras, fomento, editais e qualificações, investimento superior ao total realizado no setor nos últimos oito anos no Estado.





Avançar na Saúde

R$ 469,1 milhões

13/9/2021, 4/1/2022 e 31/3/2022

O Avançar na Saúde é um plano de investimentos que destina R$ 496,1 milhões em obras e compra de equipamentos para a qualificação da rede hospitalar, assistência farmacêutica e unidades básicas de saúde. É o maior investimento já realizado em saúde no Estado nos últimos 20 anos.

Na segunda fase, foram anunciados R$ 66,6 milhões para melhoria da estrutura e aquisição de equipamentos em 39 hospitais. A ampliação do programa Farmácia Cuidar+ recebeu aporte de R$ 20 milhões e do Rede Bem Cuidar, R$ 12,8 milhões.

Na terceira fase serão R$ 120 milhões em investimentos na área por meio da terceira fase do programa Avançar na Saúde. Desse valor, R$ 100 milhões irão para reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) inseridas na Rede Bem Cuidar (RBC), em 76 municípios gaúchos, e R$ 20 milhões na rede hospitalar gaúcha, beneficiando 28 instituições.





Avançar na Inovação

R$ 112,3 milhões

30/9/2021

O Avançar na Inovação prevê R$ 112,3 milhões em investimentos para a inovação no Rio Grande do Sul, maior investimento realizado com recursos do Tesouro do Estado dos últimos 10 anos. O programa garante um investimento significativo de apoio ao setor de ciência, inovação e tecnologia e amplia o planejamento de investimentos no setor em todas as regiões gaúchas.

Serão distribuídos R$ 54 milhões para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), a serem alocados como fomento aos editais do Inova Cluster Tecnológicos e às Redes Inovadoras de Tecnologias Estratégicas (Rites); R$ 43,26 milhões para a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), para lançamento e ampliação de editais dos programas Inova RS, Techfuturo, TEC4B, Startup Lab e GameRS; e R$ 15 milhões para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) consolidar seu campus e a Uergs Digital.





Avançar na Educação

R$ 1,3 bilhão

14/10/2021

Melhorar a infraestrutura física e tecnológica, assegurar a recuperação da aprendizagem pós-pandemia, qualificar o ensino público gaúcho de forma mais inclusiva e equitativa e capacitar os profissionais são os objetivos do Avançar na Educação.

O projeto contempla um plano de investimentos de R$ 1,3 bilhão na educação estadual, entre obras, tecnologia, capacitação e programas para melhorar a aprendizagem. É o maior investimento na educação estadual gaúcha dos últimos 15 anos.





Avançar na Segurança

R$ 288,4 milhões

21/10/2021

O maior montante destinado de uma só vez para as forças de segurança em toda a história do Rio Grande do Sul. Esse é o resultado do Avançar na Segurança, plano de ações que destina R$ 288,4 milhões para compra de viaturas, equipamentos, tecnologia e realização de obras. É o dobro do investido nos últimos 13 anos na área com recursos próprios (R$ 127 milhões de 2007 até 2020).



Para aproveitamento geral da Segurança Pública, são R$ 24,3 milhões. A maior parte, na área de tecnologia. Cerca de R$ 3 milhões são investidos compra de equipamentos e acessórios para a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Na Brigada Militar, o total anunciado pelo Avançar foi de R$ 116,9 milhões. Desse valor, R$ 74,4 milhões foram separados para a compra de veículos, como automóveis e ônibus.

Para o Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), o programa garantiu R$ 38,6 milhões, a maior parte para a compra de veículos e ambulâncias, embarcação de busca, salvamento e combate incêndio e 12 caminhões de combate a incêndio. Para o Instituto-Geral de Perícias (IGP), foram anunciados R$ 14,7 milhões. Desse valor, com R$ 3,7 milhões serão para a compra de viaturas. Para itens de tecnologia e equipamentos, foram destinados R$ 8,1 milhões. Na Polícia Civil, o Avançar garante investimento total de R$ 85,8 milhões. Os recursos estão sendo investidos na compra de viaturas e em tecnologia para aprimorar a investigação criminal e o atendimento nas delegacias.

Avançar na Casa Militar – Defesa Civil

R$ 10,85 milhões

3/11/2021

O objetivo é qualificar ainda mais os serviços prestados pelo governo do Estado à população gaúcha, em especial na Proteção e Defesa Civil. O recurso será empregado em melhorias em toda a estrutura de atendimento às comunidades impactadas por eventos adversos: R$ 1,2 milhão na estruturação de um Centro Integrado de Comando e Controle de Incidentes, R$ 1,5 milhão na expansão do Sistema Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres (Segird), R$ 7,6 milhões para modernização da frota de viaturas operacionais, de logística e de representação e R$ 496 mil para a aquisição de novos equipamentos de comunicação e informática.





Avançar no Esporte

R$ 125,8 milhões

9/11/2021 e 17/4/2022

O Avançar no Esporte destinará R$ 125,8 milhões (com as contrapartidas e somados os recursos do Tesouro Estadual) para cinco projetos estratégicos da Secretaria do Esporte e Lazer (Sel), que contemplam desde melhorias e reformas em espaços esportivos em municípios do Rio Grande do Sul até a promoção de eventos desportivos. Em dois principais projetos, o Programa Estadual de Infraestrutura e o Ilumina Esporte, o governo firmou 275 convênios com 207 municípios para revitalizar áreas públicas de esporte.

O valor anunciado é seis vezes maior que os investimentos dos últimos 16 anos no Estado nessa área. Do total, R$ 59,5 milhões serão aplicados no Programa Estadual de Infraestrutura Esportiva; R$ 17,3 milhões no Ilumina Esporte; R$ 7,5 milhões em kits e no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre, e R$ 4,7 milhões em eventos esportivos. O total chega a R$ 125,8 milhões.

Em dois principais projetos, o Programa Estadual de Infraestrutura e o Ilumina Esporte, o governo firmou 272 convênios de 207 municípios, todos já quitados no último dia 31 de março, para revitalizar áreas públicas de esporte.





Avançar nos Sistemas Penal e Socioeducativo

R$ 465,6 milhões

19/11/2021

No Avançar nos Sistemas Penal e Socioeducativo, o governo investirá R$ 465,6 milhões em novas tecnologias para qualificação do sistema prisional, fortalecimento dos serviços de inteligência, qualificação da assistência aos apenados nas áreas de saúde, educação e trabalho, modernização do monitoramento eletrônico e ampliação e construção de unidades prisionais e centros de atendimento socioeducativo.

É o maior investimento da história nos sistemas penal e socioeducativo gaúcho, superando o total feito dos últimos 10 anos. Um dos principais anúncios é a demolição da atual Cadeia Pública de Porto Alegre, que será substituída por um prédio novo, com 1.856 vagas.





Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural

R$ 275,9 milhões

2/12/2021 e 1º/6/2022

Para o Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, o aporte chega a R$ 341 milhões. O valor é mais do que o dobro do que já foi investido no segmento nos últimos 10 anos. O investimento histórico é voltado ao atendimento de eixos estratégicos: qualificação da irrigação (R$ 201,42 milhões), fortalecimento da agricultura familiar (R$ 35,34 milhões), melhorias nos acessos às propriedades para facilitar o escoamento da produção agropecuária (R$ 39,15 milhões) e SOS Estiagem (R$ 65,1 milhões).

O Avançar impulsionará a produção agrícola do Estado com incentivos aos projetos de irrigação e construção de açudes, preparando as comunidades rurais para enfrentar períodos de estiagem. Ao mesmo tempo, vai financiar o desenvolvimento do pequeno agricultor e agroindústrias familiares e trabalhar na melhoria dos acessos às propriedades, facilitando o escoamento da produção do pequeno, médio e grande produtor rural. O programa também está injetando um volume significativo de recursos na perfuração de poços.

No início deste mês de junho, foi lançada uma segunda etapa do Avançar na Agricultura, chamada de SOS Estiagem. Foram anunciados R$ 65,1 milhões para socorrer agricultores familiares, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e assentados da reforma agrária residentes em áreas rurais. A previsão é que 65,1 mil famílias sejam contempladas, com o valor de R$ 1 mil em parcela única.





Avançar no Turismo

R$ 196,9 milhões

18/1/2022

O programa Avançar no Turismo disponibilizará R$ 196,9 milhões em recursos do Estado para investimentos nesse segmento. O valor é 13 vezes maior do que o total investido nos últimos 17 anos no setor turístico no Estado.

Do total de recursos anunciados, R$ 128 milhões serão destinados a projetos de infraestrutura turística, mediante contrapartida dos municípios. Foram selecionados 139 projetos em convênio com 134 municípios para construção, revitalização ou reforma de infraestrutura de equipamentos urbanos ou rurais, com finalidade turística. Com a contrapartida das prefeituras, o investimento chega a R$ 175 milhões.

Para a promoção do desenvolvimento e da qualificação do turismo regional, serão destinados R$ 3 milhões em nove projetos selecionados, que impactarão 148 municípios nas regiões da Uva e Vinho, Carbonífera, Rota do Yucumã, Pampa Gaúcho, Costa Doce, Terras Encantadas, Campos de Cima da Serra, Quarta Colônia e Termas e Lagos.

Foram anunciados também R$ 65,9 milhões para parques urbanos. São nove parques contemplados por meio de convênios assinados com as prefeituras de Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Viamão. O total de investimentos, com a contrapartida das administrações municipais, é de R$ 81 milhões. Os projetos buscam a promoção do turismo com a instalação e revitalização de parques, medidas para proteção ambiental, recuperação de áreas esportivas e culturais e melhorias na infraestrutura dos espaços de convivência.





Avançar no Desenvolvimento Econômico

R$ 100 milhões

20/1/2022

Para impulsionar ainda mais a economia, o governo do Estado tem o Avançar no Desenvolvimento Econômico – Programa Juro Zero. Com a iniciativa, são disponibilizados R$ 100 milhões de recursos do Estado na forma de subsídio de juros em operações de crédito para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

O programa viabilizará que até R$ 600 milhões sejam financiados pelo Badesul Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento e pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com juros pagos pelo Estado.

O objetivo é fortalecer e incentivar os empreendimentos para a retomada do crescimento a partir da injeção de recursos com juro zero e redução da burocracia na contratação. A expectativa é de que até 23 mil operações possam ser realizadas, 20% delas destinadas preferencialmente aos microempreendedores individuais (MEI).





Avançar na Sustentabilidade

R$ 193,2 milhões

26/1/2022

Em mais uma etapa do programa Avançar, estruturado para alavancar o desenvolvimento, o governo do RS lançou o Avançar na Sustentabilidade, com o investimento de R$ 193,2 milhões para projetos voltados ao incentivo de energias limpas e renováveis, desenvolvimento sustentável, recuperação do patrimônio ambiental, redução do impacto ambiental no uso da terra e boas práticas para combater as mudanças climáticas.

O Avançar na Sustentabilidade está dividido em quatro eixos: clima, energia, água e parques. Todas as ações estão alinhadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), e vão ao encontro das metas assumidas pelo governo do Estado na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança no Clima (COP26) para neutralizar as emissões de carbono no Estado em 50% até 2030.





Avançar nas Obras e Habitação

R$ 226,9 milhões

27/1/2022

Com intuito de promover a habitação de interesse social, o programa Avançar nas Obras e Habitação destina R$ 226,9 milhões para a área. Com a iniciativa, serão investidos R$ 143,67 milhões na construção de unidades habitacionais, na execução do programa Nenhuma Casa sem Banheiro, no pagamento de indenização às famílias que recebem aluguel social e na conclusão de empreendimentos para a população de baixa renda. O impacto direto será de 100 mil pessoas beneficiadas pelas políticas habitacionais.

Também serão liberados recursos (R$ 83.247.023,00) para a execução de outras ações ligadas à Secretaria de Obras e Habitação (SOP), como perfuração de poços, recuperação de estradas vicinais, construção de barragens e reforma de Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops).

No total, o programa Avançar destinará R$ 226,9 milhões para ampliar os convênios disponibilizados pela SOP aos municípios. É o maior investimento dos últimos 20 anos para o setor.





Avançar na Comunicação

R$ 11,6 milhões

24/2/2022