Em partida com oito gols, Fluminense supera o Atlético-MG no Maracanã

Os torcedores presentes na noite desta quarta-feira (8) no estádio do Maracanã acompanharam uma grande partida de futebol, que terminou com vitória de 5 a 3 do Fluminense sobre o Atlético-MG pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNCEEEE O FLUMINENSE! CIIINCO A 3 PRO TRICOLOR! German Cano (2), Arias, Samuel Xavier e Luiz Henrique marcaram! #SejaSócio #Flu40k pic.twitter.com/uoTQbize4q — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 9, 2022

A vitória fez com que o Tricolor das Laranjeiras desse um salto na classificação, alcançando a 7ª posição com 14 pontos. Já o Galo perdeu a oportunidade de assumir a liderança da competição, ficando na 4ª posição com 16 pontos.

O Fluminense começou melhor a partida e teve a primeira oportunidade logo aos 2 minutos, com chute do argentino Germán Cano que foi defendido por Everson. Mas aos 17 minutos o ataque da equipe das Laranjeiras foi eficiente. Ganso avançou pela esquerda e cruzou para Luiz Henrique, que ajeitou para o colombiano Arias finalizar no ângulo.

Onze minutos depois Arias tocou na direita para Samuel Xavier, que cruzou para Cano escorar de barriga para o fundo do gol do Galo. Porém, aos 34 o Galo mostrou que ainda estava vivo na partida. O goleiro Fábio falhou na saída de bola e Jair dominou para cruzar para Hulk marcar de cabeça.

Porém, o Fluminense não queria deixar a vitória escapar, e dois minutos depois voltou a marcar, quando Luiz Henrique fez grande jogada pela ponta direita e cruzou para o lateral Samuel Xavier escorar de cabeça. Mas, momentos antes do intervalo, o Atlético-MG voltou a descontar com o volante Jair após cruzamento de Junior Alonso.

Logo aos sete minutos da etapa final o Galo deu a impressão de que poderia conseguir a virada, ao empatar com gol de cabeça de Eduardo Sasha.

Mas a noite era mesmo da equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz, que voltou a ficar na frente cinco minutos depois. Cris Silva cruzou na área e o argentino Cano pegou de primeira para marcar um belo gol. Aos 17 o volante André acertou passe em profundidade para Luiz Henrique, que ganhou na corrida do seu marcador e bateu colocado para dar números finais ao marcador.

Empate na Vila

Na Vila Belmiro, o Santos ficou no 1 a 1 com o Internacional. Lucas Braga abriu o placar para o Peixe e Bruno Méndez deixou tudo igual para o Colorado.