Brasileiro: Athletico-PR derrota Juventude e se aproxima da liderança

O Athletico-PR derrotou o Juventude por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (8) no estádio Alfredo Jaconi, e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro (mas ainda pode perder posições nesta rodada).

Após a vitória o Furacão alcançou os 16 pontos. Já o Juventude permanece em situação complicada na classificação, com apenas dez pontos, dentro do Z4.

A equipe da casa chegou a abrir o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Moraes cobrou lateral dentro da área e Jadson aproveitou para bater cruzado para superar o goleiro Bento.

Mas, após este susto inicial, a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari tomou conta da partida e empatou um pouco antes do intervalo com o atacante Pablo após belo passe de Terans.

Na etapa final só deu Athletico-PR, que virou aos 17 com Terans e confirmou o triunfo já nos acréscimos da partida com Vitor Bueno após rápida jogada de contra-ataque.

Vitória do Vozão

Quem também triunfou nesta rodada foi o Ceará, por 2 a 0 sobre o América-MG no estádio Independência. O artilheiro da partida foi o colombiano Mendoza, que marcou os dois gols do Vozão.

Com o triunfo o Ceará chega aos 13 pontos, se afastando do Z4. Já o Coelho permanece com 14 pontos.