Cruzeiro derrota CRB e amplia liderança na Série B do Brasileiro

O Cruzeiro derrotou o CRB por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (8) no estádio do Mineirão, e ampliou ainda mais a sua liderança na Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, a Raposa chegou à oitava vitória consecutiva na competição.

???? 49’ | 2T | VITÓRIA NOSSA, NAÇÃO AZUL! Mais três pontos no Brasileirão!



? Edu e Rafa Silva marcaram os gols. #CRUxCRB | 2x0 #UmGiganteIncontestado pic.twitter.com/hOZqZJzqyb — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) June 8, 2022

Após a vitória em casa, a equipe comandada pelo técnico Paulo Pezzolano chegou aos 28 pontos, sete de vantagem sobre o vice-líder Vasco, que bateu o Náutico por 3 a 2 na última terça (7). Já o CRB permanece no Z4, na 17ª posição com 11 pontos, após o revés.

A vitória do Cruzeiro começou a ser construída em grande estilo, com um golaço de voleio do atacante Edu. Dois minutos depois a Raposa ampliou com Rafa Silva após rápido contra-ataque da equipe mineira.

O próximo compromisso da Raposa é contra o Vasco, no próximo domingo (12) no Maracanã. Um dia antes o CRB recebe o Vila Nova no estádio Rei Pelé.