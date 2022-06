Número de presos em São Paulo sobe 17%

O número de presos que ingressaram no sistema prisional do estado de São Paulo aumentou 17% em maio na comparação com abril. Segundo levantamento da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o sistema prisional paulista registrou 7.357 novos ingressos de presos em maio, ante 6.301 de abril.

Na avaliação da secretaria, o acréscimo está diretamente relacionado à Operação Sufoco e aos seus desdobramentos. A ação foi deflagrada no dia 4 de maio para dobrar o efetivo policial nas ruas, reforçando o combate ao crime e o aumento da sensação de segurança da população.

Tráfico de drogas

Segundo dados do governo, em 33 dias, a operação prendeu quatro mil pessoas por tráfico de drogas, tráfico internacional de armas de fogo, roubo, receptação, fraude em postos de combustíveis e outros crimes. As forças de segurança também apreenderam 21,1 toneladas de drogas e 240 armas de fogo ilegais e 9,9 mil veículos.

Além disso, o efetivo diário para patrulhamento ostensivo passou de cinco mil para 9,7 mil policiais.

Em abril, o governo de São Paulo informou que realizou acordo com as empresas de entrega por aplicativo para compartilhamento de bancos de dados e informações sob coordenação dos núcleos de inteligência das polícias visando facilitar a identificação de criminosos que tentam se passar por entregadores.