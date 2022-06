EBC conquista prêmio para imprensa do agronegócio

Veículos e programas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) são destaque da segunda edição do prêmio Os +Admirados da Imprensa do Agronegócio. AAgência Brasile o programaAgro Nacional, daTV Brasil, estão entre os três primeiros de suas categorias. O programaBrasil Rural,transmitido pelaRádio Nacional, também foi uma das produções indicadas.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8) pela organização do concurso promovido pelo Jornalistas&Cia. A entrega do reconhecimento e a divulgação dos vencedores de cada categoria ocorrem na cerimônia de premiação no próximo mês, em São Paulo.

AAgência Brasilconcorre na categoria "Agência de Notícias" enquanto oAgro Nacionaldisputa em "Programa de TV aberta". OBrasil Ruralfora selecionado para o segundo turno entre os postulantes entre os "Programa de Rádio''.

Valorização dos profissionais da área

A premiação homenageia jornalistas, veículos, publicações e programas especializados na cobertura desta importante editoria. Neste ano, mais de 330 veículos e programas além de 200 profissionais foram indicados nas diversas categorias e avançaram para o segundo turno da eleição.

A votação para definir a relação dos três primeiros de cada categoria e o TOP-26 de jornalistas envolveu profissionais do meio. O prazo para participar do pleito que decidiu o prêmio Os +Admirados da Imprensa do Agronegócio foi encerrado no início do mês, no último dia 2 de junho.

O certame organizou os concorrentes em nove categorias: Veículo impresso, Veículo especializado, Site/Blog, Canal Digital, Programa de TV aberta, Programa de TV em canais especializados, Programa de Rádio, Podcast e Agência de Notícias, além dos TOP 25 jornalistas ampliados para 26 com um empate na acirrada votação.

A entrega da distinção aos três eleitos e ao campeão de cada categoria será em solenidade marcada para o dia 5 de julho, em formato hibrido, com um almoço no restaurante Figueira Rubaiyat, na capital paulista, com transmissão ao vivo pelo canal do Portal dos Jornalistas no YouTube.

Sobre os indicados da EBC

AAgência Brasilproduz diariamente conteúdo de interesse público, com precisão e clareza. Além dos sites e jornais pequenos, aAgência Brasilé fonte de referência e confiança para grandes veículos de comunicação do país. Muitos acessam e republicam, gratuitamente, o conteúdo produzido pela agência.

Atração daTV Brasil, o programa Agro Nacional traz o universo do campo para a telinha. Com entrevistas, reportagens e dados atualizados, a produção da emissora pública aborda temas que envolvem a cultura rural de maneira simples e com linguagem acessível a todos os públicos. Em quadros variados, exibe matérias da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), de parceiros como o canal Vale Agrícola e das emissoras afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Transmitido naRádio Nacional, o programaBrasil Ruralé direcionado ao produtor rural, ao trabalhador do campo e aos cidadãos que se preocupam com o meio ambiente. A atração radiofônica aborda questões de agricultura e pecuária, com foco na produção brasileira. Além disso, leva ao ar entrevistas e matérias preparadas para ajudar o agricultor a conseguir melhores resultados no campo.

