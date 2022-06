Iprev abre inscrições para escolha dos Conselhos Fiscal e de Administração 2022/2024

O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina está com as inscrições abertas para a escolha dos Conselhos Fiscal e de Administração, para o mandato entre 2022 e 2024. O cadastramento vai até o dia 20 de junho. O processo será totalmente online,

O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina está com as inscrições abertas para a escolha dos Conselhos Fiscal e de Administração, para o mandato entre 2022 e 2024. O cadastramento vai até o dia 20 de junho. O processo será totalmente online, o que garante uma participação mais efetiva, simples e rápida aos interessados.

::: Baixe o edital aqui!

Os dois conselhos terão representação paritária e, além de proporcionar mais transparência, permitirão que os representantes, escolhidos pelos segurados, participem das decisões do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Ambos terão papel fundamental na proteção do patrimônio e no aprimoramento da gestão dos recursos.

Os conselhos

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação e orientação superior do RPPS de Santa Catarina e será composto por 14 membros (sete eleitos e sete indicados) e seus respectivos suplentes. Dos sete eleitos, cinco serão escolhidos dentre servidores efetivos ativos de cada Poder ou órgão; um eleito entre os servidores inativos e um representante dos pensionistas do Iprev.

O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador da gestão financeira, e será composto por seis membros (três eleitos e três indicados) e seus respectivos suplentes. Um dos eleitos será entre os servidores efetivos ativos de cada Poder ou órgão; um dentre os servidores inativos e um dentre os pensionistas do Iprev.

Os mandatos serão de dois anos e as candidaturas são individuais.

Como me inscrever?

O candidato deve preencher umaficha de inscrição, mas antes é importante acessar omanual de instruçõesda candidatura (confira abaixo).

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina Confira os links: ::: Manual de acesso ao sistema ::: Formulário de inscrição

::: Edital