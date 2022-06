Campanha do DetranRS foca nos multiplicadores em educação para o trânsito

Está no ar a nova campanha doDepartamento Estadual de Trânsito (DetranRS), 100% digital e segmentada aos multiplicadores em educação para o trânsito. O objetivo da ação é promover aEscola Pública de Trânsitoda autarquia e tudo o que ela oferece, divulgando o portal e as redes sociais. As peças estão sendo veiculadas noFacebook,Instagram,YouTube, banners randômicos em sites de notícias e google ads (antes conhecido como Google AdWords) e ficam no ar até o dia 1º de julho.

A Escola Pública de Trânsito do DetranRS busca promover o exercício da cidadania no trânsito, a mudança da cultura de violência no espaço público, aplicando princípios de equidade, de valores éticos e morais, visando a uma melhor compreensão do sistema de trânsito e a promoção da formação cidadã.

A ação criada pela agência Moove busca convidar o público-alvo a conhecer e utilizar os materiais e recursos pedagógicos disponíveis e de qualidade oferecidos pela escola.

Veja o vídeo da campanha:

