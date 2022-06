Em Lajeado, governador Ranolfo inaugura UTI pediátrica do Hospital Bruno Born

O governador Ranolfo Vieira Júnior inaugurou, nesta terça-feira (7/6), a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica Lázaro José Dresch Kamphorst, no Hospital Bruno Born, em Lajeado, no Vale do Taquari. Feita com recursos estaduais da primeira fase do programa Avançar na Saúde, a nova ala com 10 leitos de UTI pediátricos representou um investimento no valor de R$ 3,3 milhões.

Além da UTI pediátrica, o hospital recebeu recursos do Tesouro do Estado de R$ 4,6 milhões para reformar e equipar o serviço de hemodinâmica e a unidade de internação do Centro de Cardiologia. Esse montante faz parte da segunda fase do Avançar na Saúde.

“Na vida pública, temos muitos momentos difíceis. Aqui, vivemos um momento reconfortante, que nos dá força para seguir em frente. Assumimos um governo com mais de R$ 1 bilhão de dívida com a área de saúde. E agora, três anos e meio depois, em uma nova fase do RS, celebramos investimentos de R$ 6,4 bilhões no programa Avançar, recursos que possibilitaram a inauguração desta UTI pediátrica em Lajeado”, afirmou Ranolfo, que foi recebido pelo prefeito Marcelo Caumo e pelo presidente do hospital João Batista Gravina.

A UTI pediátrica começará a prestar serviços à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) na próxima segunda-feira (13/6). Essa será a única UTI dedicada ao atendimento de crianças do Vale do Taquari. A unidade recebeu o nome em homenagem ao menino Lázaro José Dresch Kamphorst, que foi internado no hospital desde o nascimento até os quatro anos, quando faleceu.

"O Bruno Born nos entrega esses leitos no momento em que mais precisamos de leitos pediátricos. Sabemos que cada detalhe foi pensado e colocado em prática com muito amor e com muita dedicação da equipe do hospital. Quando fazemos gestão pública, nos inspiramos nas pessoas, e essa unidade tem o nome de um anjo: Lázaro. Que Lázaro seja luz nessa comunidade de onde quer ele esteja", falou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Viaduto da ERS-130 e terreno para Central de Polícia

Ainda em Lajeado, o governador visitou as obras de um viaduto na ERS-130. A construção consiste em uma passagem sob a rodovia, que ligará os bairros São Bento e Moinhos por baixo da rodovia, com execução de pistas laterais para o trânsito local. A obra está sendo feita por meio de permuta entre o governo do Estado e o município de Lajeado.

O município se comprometeu a construir o viaduto na ERS-130, com investimento de cerca de R$ 12 milhões, em troca da posse da área onde, hoje, é a sede do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) em Lajeado. A prefeitura ainda construirá uma nova sede para a autarquia na cidade. A atual se localiza no centro, junto à avenida Benjamin Constant.

O governador também visitou o terreno no qual será construída a nova central de polícia de Lajeado. O projeto executivo da unidade, custeado pela prefeitura, contará com elaboração do projeto arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico, hidrossanitário, PPCI, climatização e demais detalhes da projeção da construção. As obras de construção serão de responsabilidade do governo do Estado.

O novo prédio terá cinco pavimentos e será construído em uma área doada pelo município, na esquina das ruas Coelho Neto e Fábio Brito de Azambuja, no Bairro São Cristóvão, perto do Parque Piraí. Com investimento superior a R$ 15 milhões, a proposta é concentrar, na central, todas as delegacias da cidade.

Governador visitou terreno onde será contruída nova central de polícia de Lajeado, próximo ao Parque Piraí - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini