Concursos de arquitetura para Pelotas e Rio Grande entram em fase final de inscrições

Em Pelotas, proposta contempla Centro de Gastronomia em conjunto da antiga sede do Banco do Brasil - Foto: Divulgação / Prefeitura Pelotas

Os concursos públicos de arquitetura para o Centro de Gastronomia, em Pelotas, e para o Ecoparque Turístico Molhes da Barra, em Rio Grande, estão nos últimos dias do período de inscrições. Arquitetos de todo o país podem se inscrever até o dia 9 para o certame de Pelotas e até o dia 13 para o de Rio Grande.

Os concursos fazem parte do projeto Iconicidades, promovido pelo governo do Estado. O período de entrega das propostas se estende até o dia 17 de junho para o caso de Pelotas e 20 de junho para Rio Grande. Há premiação de R$ 20 mil para a equipe classificada em primeiro lugar em cada concurso, R$ 15 mil para o segundo lugar e R$ 10 mil para o terceiro.

Além disso, o primeiro colocado será contratado pelo governo do Estado para desenvolver os projetos executivos e complementares. Para Pelotas, o valor do contrato é de R$ 749.199,54 e, para Rio Grande, fica em R$ 690.752,61 – cada um de acordo com a complexidade da proposta.

Pelotas e Rio Grande foram selecionadas na primeira etapa do Iconicidades, junto com Santa Maria, Cachoeirinha e São Leopoldo. Todas indicaram espaços arquitetônicos simbólicos em seus territórios, além de propostas de uso dos locais para iniciativas que estimulassem o empreendedorismo, a criatividade e a inovação.

Os termos de referência que norteiam os concursos (saiba mais sobre os objetos abaixo) foram elaborados em parceria entre o Estado, as prefeituras e o departamento do RS do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/RS) – sendo este último o consultor e assessor técnico contratado para ajudar o Executivo estadual a montar e operar os certames. A avaliação das propostas será feita por arquitetos independentes contratados especificamente para participar das comissões julgadoras, além de um representante indicado pelo município.

O regramento e o andamento dos concursos podem ser acompanhados por meio do site do Iconicidades [iconicidades.rs.gov.br].

Projeto Iconicidades

Lançado em junho de 2021, o Iconicidades tem como objetivo fazer frente ao desafio de tornar as cidades gaúchas mais empreendedoras, inovadoras e criativas e estimular a retomada e a revitalização de espaços arquitetônicos para estabelecimento de novos negócios.

Na primeira fase, um edital de chamamento aos municípios se encerrou com cinco cidades contempladas: Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Cachoeirinha e São Leopoldo. Os critérios foram engajamento e interesse do gestor local, existência de iniciativa prévia que se adaptasse ao projeto, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e complexidade. Nesta segunda etapa, são executados cinco concursos públicos de arquitetura, para selecionar a melhor proposta para cada local indicado.

Objetos dos concursos:

PELOTAS – Centro de Gastronomia

Proposição de edificação anexa à antiga sede do Banco do Brasil – prédio tombado pelo Iphan – e plano de ocupação da antiga sede a fim de que o conjunto contemple um Centro de Gastronomia.

• Inscrições: até 9 de junho

• Entrega de propostas: até 17 de junho

RIO GRANDE – Ecoparque Turístico Molhes da Barra

Qualificação e preservação paisagística de zona de proteção ambiental por meio da criação do Ecoparque Turístico Molhes da Barra, dotando o espaço de infraestrutura voltada ao turismo.

• Inscrições: até 13 de junho

• Entrega de propostas: até 20 de junho

SANTA MARIA – Clube dos Ferroviários: Centro de Inovação e Economia Criativa

Requalificação do antigo Clube dos Ferroviários, por meio da recomposição da volumetria da edificação, tombada pelo Iphae, do restauro de elementos tombados, e da proposição de novas edificações anexas.

• Inscrições: até 15 de junho

• Entrega de propostas: até 23 de junho

CACHOEIRINHA – Complexo Casa de Cultura

Requalificação da Casa de Cultura Demósthenes Gonzalez, por meio da melhoria dos espaços da edificação histórica, complementada pela proposição de nova(s) edificação(s), e requalificação das avenidas Beira-rio e general Flores da Cunha, no trecho junto à casa.

• Inscrições: até 27 de junho

• Entrega de propostas: até 4 de julho

SÃO LEOPOLDO – Complexo Casa da Feitoria/Museu do Imigrante

Constituição de um complexo cultural englobando a reconstrução do setor que ruiu e o restauro do espaço da Casa da Feitoria/Museu do Imigrante – tombada pelo Iphae –, proposição de edificação anexa, tratamento paisagístico da área adjacente e elaboração de diretrizes para um futuro parque no qual estará inserido o conjunto.

• Inscrições: até 30 de junho

• Entrega de propostas: até 7 de julho