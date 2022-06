Após 12 anos Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade volta a investir em equipamentos

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade está investindo R$ 32 milhões em equipamentos para uso em conservação rodoviária. O material será cedido aos consórcios municipais, para uso em obras regionais. A ação atende a uma demanda de 12 anos sem compra de máquinas pela pasta.

“Colocamos as contas em dia e agora podemos voltar a investir também em equipamentos. O municipalismo é a grande marca dessa gestão, que faz obras com dinheiro próprio e ainda consegue investir em obras de responsabilidade dos municípios e até federais”, destaca o titular da pasta, tenente-coronel Thiago Vieira.

Parte do material está exposto no posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) que fica em Ratones, no Norte da Ilha de Santa Catarina. As 23 retroescavadeiras que estão no local aguardam licenciamento para serem então distribuídas.

Ainda estão sendo adquiridas: